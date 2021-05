Críticas a Dulceida tras el lanzamiento de su nueva colección de maquillaje: "Son todos los colores iguales"

Dulceida ha vuelto a la industria del maquillaje, en su perfil de Instagram colabora con diferentes marcas, pero ahora ha sido Sephora quién ha apostado por la influencer para crear una colección limitada.

Cada vez son más las famosas que se unen a sacar colaboraciones y productos en el mundo de la cosmética, y este lunes ha sido la catalana quien ha puesto a la venta sus productos.

Una colección cápsula limitada que se reparte en cuatro productos diferentes: una paleta de 18 tonos, un gloss, un labial y un eyeliner. Productos esenciales para Aída y que están inspirados en los cuatro elementos, la tierra, el agua, el aire y el fuego.

Una colección que no ha estado exenta de críticas, ya que para algunos usuarios los tonos que componen la paleta no es "nada nuevo", o simplemente no aportan ninguna novedad: "Son todos los colores iguales y sosos".

La falta de creatividad, el diseño y el alto coste de los productos son otras de las características que han hecho que se despierte la polémica ante esta colección. Las críticas no solo se han podido ver por Instagram sino que también en Twitter.

El eyeliner a 35 pavos. No voy a decir nada porque me cierran la cuenta https://t.co/UDqA2XvZxR — marina (@maarinasmr) May 24, 2021

Viendo las fotos de la colección de dulceida para sephora, la paleta me recuerda a las de W7, el diseño en general horrible. Y eso q no vi el precio de los productos — CRIS💫 (@Cris_Goval) May 21, 2021

Menos mal que te dieron libertad creativa, sin duda el diseño y el concepto son rompedores y únicos. pic.twitter.com/lXrzAxUlGM — Obsi (@Lulupuli) May 21, 2021

No es la primera vez que sucede algo así con Dulceida, ya que a finales de 2019 la influencer también colaboró con una de las marcas más importantes de maquillaje, M.A.C.

Aída Domench lanzó una paleta de seis sombras de colores básicos que fue duramente criticada por redes sociales. Tanto por el tono "aburrido" de los pigmentos como por el precio de la misma, que rondaba unos 60 euros.