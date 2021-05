Compromís defendrà "amb orgull" en el Ple el monòlit "plural" en homenatge als moviments socials

La formació ha expressat el seu "convenciment que era necessari aquest homenatge plural, inclusiu i sincer a totes aquelles persones o col·lectius que han contribuït a fer de València la ciutat diversa de la qual ens sentim tan orgullosos i orgulloses".

Compromís ja assenyalat que, "davant un PP que governava des del sectarisme i la falta de pluralitat, vetant i tancant la plaça de l'Ajuntament a qualsevol concentració o manifestació ciutadana", des del govern de Joan Ribó "es governa per a tots i totes i per açò, ja en 2015, es va tornar a permetre les concentracions ciutadanes en la plaça".

El grup municipal Compromís s'ha mostrat "convençut que cal retre homenatge a tots aquests moviments i manifestacions ciutadanes que han compartit, no només la plaça de l'Ajuntament com a espai físic de la nostra ciutat, sinó també l'objectiu de transformació social, des de tots els seus diferents prismes i punts de vista, per a fer de València una ciutat més justa, lliure i compromesa".

"I per açò s'ha proposat aquest monòlit aprofitant així mateix el desé aniversari del 15-M, un moviment social que va apostar per la participació, la transparència i la lluita contra la corrupció", ha defès la formació.

"HOMENATGE A la PLURALITAT"

El text, insisteix Compromís, és "un homenatge a la pluralitat de moviments socials, i així s'ha vist reflectit expressament en el text redactat que acompanya el panell informatiu i que, a més, és fruit del treball científic i rigorós avalat l'Universitat de València que, a través d'uns dels seus professors i doctors en Història Contemporània, ha contribuït a aportar un punt de vista objectiu i acadèmic als fenòmens reivindicatius que han trobat la plaça de l'Ajuntament com a escenari neuràlgic".

Per açò, la coalició valenciana ha afirmat que "no entén que alguns grups municipals vullguen eliminar de la plaça el reconeixement d'aquest Ajuntament i aquesta ciutat als seus moviments socials, ni tampoc que es pretenguen imposar vetos a cap d'ells".

"BIPARTIDISME"

"Però el bipartidisme, unit de nou per un presumpte cas de corrupció, com és el cas Assut, pretén eliminar qualsevol referència al moviment social, el 15M, que precisament va destacar per lluitar contra la corrupció i els corruptes".

Compromís ha subratllat que el text literal homenatja "la reivindicació democràtica i per l'autogovern, la lluita feminista, per la cultura i la llengua, per la defensa del territori i de l'horta, pel dret a la ciutat i a la vivenda, pels drets LGTBI i per la diversitat, els drets de les persones migrants i refugiades, per les víctimes de l'accident del metre de 2006, per la llibertat d'expressió i l'antifeixisme, per la memòria històrica, pels servicis públics o per la solidaritat internacionalista".

D'altra banda, ha afegit que la instal·lació del monòlit "ha respectat en tot moment la normativa vigent del Pla Especial de Ciutat Vella i compta amb un informe del secretari de l'Ajuntament que així ho avala". "Posar-ho en dubte és enfrontar-se gratuïtament a la realitat, i posar en dubte els propis servicis jurídics municipals i la legalitat", ha postil·lat.

"El procediment ha sigut estricte i rigorós. Tant és així, que la ubicació definitiva va ser triada després de rebutjar altres propostes que pogueren presentar qualsevol incompatibilitat, i s'ha consultat expressament la Secretaria de l'Ajuntament per a assegurar que la seua instal·lació no requeria l'aprovació de cap altra comissió o òrgan tècnic", ha afirmat.

Compromís "aposta per treballar conjuntament amb tota la Corporació, i especialment en el si del govern, per una interlocució fluïda amb els moviments socials, sense rebutjar-los ni tractar d'establir vetos a la ciutadania", ha resolt.