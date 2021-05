Pleno-Mañueco respeta al PC pero no ve sus informes como "dogma de fe" y culpa a Tudanca de ser "heredero del Sanchismo"

Fernández Mañueco ha respondido de este modo a la pregunta formulada ante el Pleno por Luis Tudanca, a quien ha felicitado en su cumpleaños que se celebra este martes. En concreto, el líder socialista se ha interesado por el "respeto" del presidente a las instituciones y ha aprovechado también para alegrarse por el buen estado de salud del presidente tras haber recibido la vacuna contra el Covid esta misma mañana.

"El respeto se demuestra andando, la lealtad es un principio básico", ha defendido Tudanca, quien ha recordado que los acuerdos se rubricaban y se cumplían hasta que Fernández Mañueco llegó a la Presidencia. "Sin despeinarse ha dilapidado todo", ha zanjado.

De este modo, Tudanca ha señalado al presidente como el culpable de "quebrar" la confianza de los empleados públicos con el incumplimiento de la jornada de 35 horas y la del Diálogo Social, con cuyos representantes se ha llegado a un acuerdo este martes. A esto, el líder socialista ha añadido que la Junta "quebró" la confianza de los ciudadanos cuando "mintió" sobre el adelanto del toque de queda, a lo que ha sumado la "falta de respeto" al Procurador del Común.

En este punto, se ha referido a las palabras pronunciadas por el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, quien consideró que Quintana no fue riguroso al hablar de la gestión de las residencias durante la pandemia y ha reseñado que éste ha sido un "ataque sin precedentes", por lo que ha pedido a Mañueco que "rectifique" o "cese" a Igea "para que deje de hacer daño a las instituciones de Castilla y León".

Por último, el líder socialista ha señalado a la Junta también por "incumplir" su compromiso de completar con 163 millones de euros las ayudas directas a los sectores más afectados por la crisis para dar cumplimiento así a un mandato parlamentario. "Ese es el respeto que le tiene a este Parlamento, a esta Democracia, a la gente de esta tierra, lo que se aprobó es la voluntad unánime de este parlamento, es la democracia y usted no la cumple, no la respeta, no es leal con la gente de Castilla y León", ha zanjado.

Tras esta intervención, el presidente de la Junta ha considerado que Tudanca es un "magnífico delegado" del "Sanchismo" en la Comunidad, tras lo que le ha afeado su ausencia en el acto de celebración de la entrega de Premios Castilla y León. "En el día grande es esta tierra no acompañó a los premiados", ha afeado ante las críticas socialistas al respeto institucional.

"Usted es responsable de la indigna y vergonzante moción de censura que plantó en el peor momento de la democracia, es el digno heredero de Sánchez y así acabará", ha señalado el presidente.

En cuanto al Procurador del Común, Fernández Mañueco ha reseñado que desde la Junta se "respeta" a la institución, tanto él como todo el Gobierno que dirige, tras lo que ha señalado que Quintana y sus opiniones también pueden estar sometidos a la "crítica". "Sus informes no es dogma de fe", ha señalado, tras lo que ha insistido en que las opiniones del Procurador están sometidas "a la opinión de todo el mundo".

En cuanto al Diálogo Social, el presidente ha considerado que la crítica de Tudanca "llega en mal momento" cuando se ha desbloqueado la negociación. "Estamos con el Diálogo Social", ha asegurado, tras lo que ha reiterado que las ayudas a los sectores afectados por la crisis del Covid superan en Castilla y León los 232 millones, con lo que se ha duplicado lo comprometido, a lo que se sumará un paquete "especial" de 200 millones más.

"Usted hace las cuestas del gran capitán, la Junta ha puesto en marcha más de 420 millones en ayudas directas, el doble Gobierno sin contar con las ayudas de liquidez, la gente quiere hechos y no palabras", ha concluido el presidente.