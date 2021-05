Tania Llasera se sincera sobre su físico: "Casi todas las mujeres tenemos celulitis y no es nada malo"

No es ningún secreto que Tania Llasera se ha convertido en una de las famosas españolas que más defiende el amor propio y la auto-aceptación. Ayuda a más personas a seguir el mismo camino a través de sus mensajes por redes sociales.

En una de sus últimas publicaciones ha sido clara al respecto de una de las imperfecciones que está presente en casi todas las mujeres, la piel de naranja. "Casi todas las mujeres tenemos celulitis y no es nada malo", ha afirmado la presentadora.

Pero también es sincera con sus más de 700.000 seguidores y ha confesado que también le gusta tratar la celulitis: "Me gusta aceptarme tal y como soy pero a la vez cuidarme la piel y mejorarla".

Sin olvidar combinarlo con el estilo de vida saludable que lleva la presentadora desde que comenzó el confinamiento. Con ayuda de un profesional, Tania cambió sus hábitos de alimentación, introdujo en su rutina el ayuno intermitente y el deporte.

Una aceptación que no siempre es positiva, como todo proceso tiene sus altibajos, lo cuales se puede ver reflejados en su perfil de Instagram. En otro de sus post, la actriz afirmó que no siempre le gusta su físico: "No todo mi cuerpo me gusta. No toda mi personalidad me flipa. Hay ratos en los que no me aguanto ni yo. Hay momentos que me siento una diosa y momentos que me detesto".