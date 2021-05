De ser herois, a l'acomiadament per Whatsapp: polèmica per l’"inhumà" cessament de sanitaris a la Comunitat Valenciana

La Comunitat Valenciana, una de les regions amb la incidència més baixa per coronavirus de tota Europa (29,5 casos per cada 100.000 habitants en els últims 14 dies), va contractar 3.289 sanitaris per a fer front a l'augment de la pressió assistencial derivada de la pandèmia. A tots ells els va qualificar d’"herois" pel treball exercit en primera línia enfront de la covid-19. No obstant això, a una setmana que finalitzen els seus contractes el pròxim 31 de maig, està comunicant via Whatsapp o SMS al mòbil que el sistema públic de salut ja no necessita dels seus serveis. Una notificació d'acomiadaments que el Col·legi Oficial d'Infermeria de València (COEV) ha qualificat d’"indignant i poc humà".

"Ens sembla indignant i poc humà comunicar els acomiadaments a través de Whatsapp. Especialment a infermeres/us que s'han deixat la pell en els moments més durs de la pandèmia i que ara volen convertir-les/los en professionals d'usar i tirar", ha criticat el president del Col·legi d'Infermeria de València, Juan José Tirado, en un comunicat.

Tirado ha retret que en la notificació rebuda a través de SMS o un Whatsapp, "Sanitat els agraeix el seu treball, recordant-los que són 'herois', mentre que centenars d'infermeres valencianes es troben en uns llimbs, ja que hui dia no han rebut informació sobre si continuen amb el seu treball o són acomiadades".

Des del COEV critiquen el "menyspreu" amb el qual s'està tractant al col·lectiu d'Infermeria i exigeixen que, "de manera immediata, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública elimine l'ofensiu mètode (a través de missatges de mòbil) que estan utilitzant les direccions d'alguns hospitals i centres de salut per a comunicar la finalització dels contractes de reforç per covid-19 i d’acumulació de tasques".

Oltra demana una gestió més empàtica

La vicepresidenta de la Comunitat, Mònica Oltra, preguntada per aquest assumpte en el programa La Hora de la 1 de TVE, no ha desmentit aquesta informació -"això sembla, entenc que si els mitjans ho han publicat, així serà"-, però ha afirmat desconéixer els detalls. "Això sembla, per la qual cosa he vist en els mitjans de comunicació. Supose que la Conselleria tindrà altres mecanismes i això serà només una primera comunicació i la consellera tindrà una explicació sobre aquesta logística", comentat.

La vicepresidenta valenciana entén que "és una qüestió logística de cada Conselleria" i s'ha excusat en què "qüestions de gestió diària no es tracten col·lectivament".

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha reconocido el descontento entre los sanitarios despedidos por la Consellería de Sanidad por WhatsApp. Aboga por "ser más empáticos" con los que "han hecho un esfuerzo jugándose la salud". https://t.co/XSUV5o0JgC — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) May 25, 2021

No obstant això, Oltra ha reconegut que "hi ha descontentament" entre els sanitaris, que exigeixen estabilitat laboral, i ha assegurat que empatitza "amb les persones que s'han deixat la pell". "Cal ser més empàtics, sobretot amb persones que han fet un esforç professional i humà jugant-se fins i tot la salut. A part dels aplaudiments, cal tindre més empatia en la gestió diària", ha conclòs, al mateix temps que ha advocat per una gestió "més humanitzada".

Canvi d'estratègia

Des del COEV han sostingut que la Conselleria ja "ha canviat d'estratègia" i, després de les seues queixes, "només rebran un SMS o Whatsapp les/els professionals que renoven els contractes, segons han confirmat fonts de les direccions d'alguns departaments de salut", indiquen.

Fonts del sector confirmen a 20minutos que des d'aquest dilluns també s'està recorrent a la telefonada com a mètode de comunicació del cessament dels contractes.

Els professionals d'Infermeria reclamen l'"estabilització de les plantilles amb una reconversió a places estructurals de totes aquelles necessitats assistencials i de cures que afloren per a reduir els efectes dels contagis i agilitzar la vacunació", ha abundat el president del COEV.

Juan José Tirado ha considerat que és "imprescindible" mantindre aquests llocs de treball després de la crisi de la covid-19 "perquè hi ha un dèficit estructural d'infermeres/s en tots els departaments de salut de Castelló, València i Alacant". Finalment, des del COEV insten a "millorar les minses ràtios d'infermeres per pacients".