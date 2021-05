Conhostur mostra la seua "profunda decepció" perquè el Pla Resistir+ "incompleix les ajudes promeses"

Després d'analitzar el decret publicat aquest dimarts, Conhostur ha manifestat la "indignació" del sector davant tants anuncis polítics i expectatives que s'havien generat tant des del Govern central com des del govern autonòmic que aquestes serien per fi les ajudes directes promeses al sector de l'hoteleria", ha expressat en un comunicat.

La Confederació ha insistit que tant el president del Govern, Pedro Sánchez, com el de la Generalitat, Ximo Puig, "han afirmat que aquestes ajudes anaven a permetre compensar als sectors més perjudicats", com l'hoteleria, i ha subratllat que Puig va dir després de la taula de treball del diàleg social que dels 647 milions d'euros destinats a les ajudes es prevaldria als sectors amb les pèrdues més grans com l'hoteleria i els sectors que més han patit la crisi.

En aquest context, Conhostur ha indicat que el decret reflecteix que es realitzarà un pagament únic de 3.000 euros als autònoms que cotitzen per mòduls i la resta d'autònoms i empreses, en una primera volta, un pagament de 4.000 euros i si queden fons, una segona volta en la qual es pagarà entre l'1 i el 2% del volum de facturació perdut.

Per açò, considera que "va a resultar molt improbable que les empreses puguen aconseguir la xifra que els hauria de correspondre per a compensar la seua caiguda de facturació de 2020 respecte a 2019".

"Amb aquest repartiment, si una empresa pel volum de pèrdues hauria de rebre 100.000 euros, només pot aspirar en aquests moments a rebre entre 5 i 7 mil euros, en funció del nombre de treballadors que tinga. En comparació d'altres comunitats, com Madrid, on es realitzarà un pagament únic amb la quantitat corresponent", ha exposat.

RECLAMEN SER PRIORITARIS

Conhostur ha assenyalat que, encara que siga "necessari que tots els sectors afectats per aquesta crisi reben l'ajuda que necessiten", l'hoteleria "amb unes caigudes de facturació superiors al 70%, el tancament d'un 30% d'empreses que no han pogut resistir, i la situació que ha viscut el sector pràcticament tancat tot el primer trimestre d'enguany, sumat al tancament de 2020 o l'oci nocturn tancat des de fa un any, hauria d'haver sigut, tal com es van comprometre els responsables polítics, un sector prioritari a rebre les ajudes directes promeses".

"L'hoteleria que resistisca a aquesta crisi ho farà per l'endeutament personal que han assumit i estan assumint els empresaris, i que en molts casos va a suposar més d'una dècada de devolució de préstecs i crèdits, però en cap cas el Pla Resistir+, tal com s'ha plantejat, va a ajudar al fet que una empresa hostelera que té unes despeses fixes de lloguer, que ha estat mesos sense ingressos i que acumula en la seua motxilla deutes des de fa més d'un any puga sobreviure a aquesta crisi", ha advertit.

Conhostur ha lamentat que l'hoteleria, sector "estratègic per al futur econòmic de la Comunitat Valenciana", haja sigut menystingut d'aquesta forma en la taula de diàleg social que va aprovar l'engegada del pla".