L'Ajuntament de Castelló executarà a l'estiu millores en huit escoles en un pla dotat amb 410.000 euros

Els centres en els quals actuarà la Regidoria d'Educació seran els CEIP Fadrell, Isabel Ferrer, Antonio Armelles i Illa. A més, el consistori intervindrà en finalitzar les classes en les instal·lacions de la Marina, Pintor Castell, Columbretes i Sanchis Yago, mitjançant projectes emmarcats en el Pla d'Inversions de Revitalització Econòmica de Castelló (Pirecas). El pla de millora d'escoles per a executar a l'estiu està dotat amb 410.000 euros.

"Aquestes obres permetran realitzar millores necessàries a molts centres i, per tant, rebre l'alumnat per al nou curs amb instal·lacions renovades, però representen també una oportunitat per a la reactivació econòmica de la ciutat", ha explicat l'edil d'Educació, qui ha agraït la col·laboració prestada pels centre en l'elaboració d'aquest pla d'obres en els centres que s'executarà durant l'estiu. Aquestes polítiques suposen "una mostra més de la nostra aposta per l'educació pública i la dignificació dels espais", ha aclarit.

Mezquita ha destacat que "aquestes obres se sumen a les quals hem fet també en Illes Columbretes i el Bernat Artola per a acollir les noves aules de dos anys el pròxim curs". Les dos actuacions estan valorades en 24.000 i 33.000 euros, respectivament, i ja han sigut completades.

Així doncs, les actuacions que es portaran a terme en el CEIP Illa del Grau durant l'estiu estan valorades en 82.000 euros i permetran reformar les condícies d'infantil i primària, així com els vestuaris i el magatzem el pavelló esportiu. En l'Antonio Armelles la inversió serà de quasi 87.000 euros per a adequar una nova aula de dos anys, canviar les condícies de la primer planta i renovar les persianes.

Quant a les actuacions previstes en el Sanchis Yago, l'asfaltat de l'accés i la renovació de persianes prevista per a aquest estiu estan valorats en 70.000 euros. En el CEIP Illes Columbretes l'actuació prevista per a asfaltar el camp de bàsquet està valorada en 50.000 euros. Finalment, en el CEIP La Marina, el consistori ha previst renovar les persianes del centre amb un inversió de 33.000 euros. Un pressupost similar es destinarà en el Pintor Castell per a asfaltar l'accés al centre i el camp de futbol.

A més, en el CEIP Fadrell el consistori invertirà 19.000 euros per a reformar els lavabos de la zona de primària a la primera planta i els de el personal. La mateixa actuació es farà al CEIP Isabel Ferrer, en aquest cas en la planta baixa i amb un pressupost de 34.000 euros .