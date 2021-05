Bicis y patinetes ganan protagonismo en València tras la pandemia frente a la caída del coche

La llamada micromovilidad, aquella que se refiere a los modos ligeros centrados en la bicicleta y los vehículos de movilidad personal (VMP, principalmente patinetes), avanza en València en paralelo al descenso del coche privado. Es la principal conclusión que se extrae al comparar los datos de la segunda semana de mayo de este año con el mismo periodo de 2019, el año previo a la pandemia, es decir, con actividad normal y con presencia de turistas. La fuerte caída de 2020 por el confinamiento y las restricciones hace que la comparación interanual se desvirtúe, tanto en la caída respecto a 2019 como en los aumentos de 2021.

Así pues, la estadística del Servicio de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de València constata el incremento de los desplazamientos por los carriles bici de la ciudad, con crecimientos especialmente destacados en el caso de los ejes ciclistas que desembocan en el anillo ciclista, como los de las calles Ruzafa (35%), Alicante (28%), el puente de las Artes (24%), Guillem de Castro-Sanchis Bergón (17%), Xàtiva-Ruzafa (16%) y Xàtiva-Convento Jerusalén (15%).

En cuanto a los más usados durante la segunda semana de mayo respecto a la misma de 2019, este último (Xàtiva-Convento Jerusalén) lidera la lista, con 6.106 pasos de media al día, seguido por Xàtiva-Ruzafa (6.739), Guillem de Castro-Jesús (5.532), Colón-Félix Pizcueta (5.044), Colón Conde de Salvatierra (4.659) y Guillem de Castro-Lepanto (4.585). Solo dos de los 21 carriles bici más representativos pierden usuarios respecto a 2019: Colón-Conde Salvatierra y av. del Puerto-Consuelo, ambos con una ligera caída del 1%.

En cambio, y en paralelo, los desplazamientos del tráfico privado motorizado por la ciudad descienden en la mayor parte de las vías analizadas durante la misma semana de mayo respecto a 2019. En seis de los ocho accesos a València desde localidades del área metropolitana disminuye la circulación de coches, y lo mismo sucede en 15 de las 17 principales avenidas.

Especialmente llamativa es la caída del tráfico en la calle Colón (del 40%) tras la reforma de la planta viaria que dejó en 2020 un solo carril para coches y doble carril bus con motivo de la reordenación en el centro tras la peatonalización de la plaza del Ayuntamiento. Esta céntrica vía pasa de una intensidad media diaria de 18.407 vehículos motorizados durante la segunda semana de mayo de 2019 a 10.992 en 2021.

Otras caídas destacadas se dan en el paso elevado de Giorgeta (entre San Vicente y Ausiàs March, del 16%) y entre el 13% y el 10% en Giorgeta (San Vicente-Jesús) y Pintor Benedito (de Jesús a la plaza de España).

Sin embargo, también se registra una importante aumento en la entrada a València por Alboraya (avenida de l’Orxata), del 19%, hasta los 39.759 pasos diarios, así como en la Gran Vía Marqués del Turia (entre el puente de Aragón y Hernán Cortés, del 13) y en Maestro Rodrigo (entre el puente de Campanar y Valle de la Ballestera, del 10%). Los accesos más concurridos siguen siendo los de las avenidas Ausiàs March (110.225) y del Cid (106.625), aunque experimentan caídas del 5% y del 8% respectivamente.

El "boom" de la movilidad personal

Aunque la estadística municipal no desagrega por tipo de vehículo para medir el uso de los carriles bici, todo apunta a que el boom de los patinetes está, en buena medida, detrás de los elevados incrementos en los viales ciclistas. Este tipo de movilidad, que ya despuntaba antes de la pandemia, va a más, frente al descenso del coche y la lenta recuperación del transporte público.

Grezzi: "El beneficio es individual y colectivo"

"La experiencia aplicada a nivel internacional en las últimas décadas ya acreditaba que las medidas que estábamos tomando en València para favorecer una transición de los desplazamientos urbanos de los vehículos motorizados hacia la bicicleta y otros medios de micromovilidad eran las correctas", afirma el concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi. No obstante, añade que no está de más "constatar con datos como estos que, si se dan las condiciones de seguridad y comodidad necesarias, la gente no solo no le pone pegas, sino que celebra poder elegir desplazarse de una manera más óptima".

En su opinión, "ese es el principal motivo del cambio de tendencia: cada vez más gente está optando en materia de movilidad por lo que es mejor para ellos, por tiempo (porque van más rápido) y por economía (porque les cuesta menos y pueden dedicar ese dinero que no pierden en el mantenimiento de grandes vehículos a otras cosas)".

A gran escala, esta dinámica, además, "beneficia a toda la ciudad, porque podemos respirar un aire mejor, pero también porque ese dinero que antes se iba en gasolinas y seguros se destina en muchos casos a la microeconomía local. El beneficio de la movilidad sostenible, como siempre se ha dicho, es individual y colectivo", sostiene.