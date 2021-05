Detingut un home per colpejar a la seua parella i al fill d'ella quan la defenia de l'agressió

Els agents van tindre coneixement dels fets a mitjan mes, quan la directora d'un centre en el qual cursa estudis el menor va alertar la Secció de Menors de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives perquè el jove havia acudit amb diverses lesions, entre elles, hematomes en tots dos ulls i una orella arrapada.

El centre va activar la tutela urgent i va traslladar a la víctima a un hospital de València per a la seua valoració mèdica. Arran del succeït, els investigadors van iniciar les perquisicions per a conéixer l'origen de les lesions que presentava el jove, segons ha informat la Prefectura Superior de Policia.

Els agents van esbrinar que el menor es va interposar enmig d'una discussió entre la seua mare i la parella d'aquest, per a evitar que la seua progenitora anara colpejada. El fill va rebre els impactes que anaven dirigits la seua mare. Durant la disputa també estava present un altre menor, que es va amagar sota una taula.

En el transcurs de les investigacions, els agents van esbrinar que la parella s'hauria agredit mútuament i que, en un moment de la discussió, el fill es va posar enmig dels dos, per a defendre a la mare, i va rebre els colps de l'home.

L'home també presentava diverses esgarrapades en el rostre, fruit dels colps de la dona. Els agents de la UFAM van detindre la parella, com a presumptes autors d'un delicte de maltractaments en l'àmbit familiar: l'home, de 60 anys i nacionalitat espanyola, per agredir la seua parella i al menor, i la dona per colpejar-li a ell. Els arrestats, tots dos amb antecedents policials, han passat a disposició judicial.