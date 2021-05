Marí defiende "poner la vivienda en el centro", mientras el PP critica "las políticas intervencionistas" del Govern

Durante su intervención con motivo de una interpelación presentada por el Grupo Popular, el conseller ha reiterado el compromiso del Govern de disponer de 1.000 viviendas públicas para el final de esta legislatura. De hecho, este 2021 ya hay 774 nuevos pisos en construcción, según ha apuntado.

Marí ha considerado que se han hecho avances en materia de vivienda en los últimos años, entre otros ha mencionado la Ley de Vivienda de 2018, que marcó "un antes y un después" en la capacidad de disponer de "herramientas normativas para cumplir con los objetivos".

El conseller ha admitido que "queda mucho por hacer", puesto que hay que "equilibrar la balanza entre vivienda pública y privada" y tratar la alta demanda de vivienda de alquiler que hay en Baleares debido al modelo turístico.

La intervención del conseller se ha llevado a cabo después de que este mismo martes haya anunciado que el Govern ha acordado la adquisición de 33 viviendas de grandes tenedores, diez de las cuales estaban incluidas en el expediente de cesión temporal de uso. Marí ha detallado que en el transcurso del expediente de expropiación, ante la posibilidad de una compra planteada en algunos casos por los mismos propietarios, el Ejecutivo prefiere esta opción "para poder entregar inmediatamente viviendas a las personas que las necesitan".

Con todo, el conseller ha destacado que la estrategia de vivienda del Govern se basa en la construcción de viviendas nuevas, medidas innovadoras para aumentar el parque de vivienda público a precio asequible y ayudas directas a las familias para el alquiler.

Finalmente, ha hecho referencia a los terrenos de Son Busquets y ha resaltado que el Govern sigue creyendo en el proyecto. "Tenemos el compromiso de que estos terrenos seguirán siendo públicos", ha añadido, de la misma forma que ha señalado que se está trabajando con el Gobierno central en Ca N'Escandell.

EL PP CRITICA LA POLÍTICA DEL GOVERN

Por su parte, el diputado del Grupo Popular José Luis Camps ha censurado que el Govern de Francina Armengol "lleva seis años gobernando y vez más ciudadanos no pueden acceder a una vivienda". Camps ha asegurado que un total de 27.000 ciudadanos necesitan compartir vivienda y que en cinco años el precio medio de los pisos ha subido.

"Actualmente hay más de 9.000 personas en las listas de demandantes del Ibavi y muchísimas más que no están en esta lista que no pueden acceder a una vivienda digna a un precio asequible porque el mercado no los ofrece posibilidades", ha dicho Camps, quien ha indicado que "el problema del acceso a una vivienda para jóvenes y clases trabajadores no se resolverá solo con vivienda pública ni expropiando 50 viviendas a grandes tenedores, porque eso alejará la inversión y creará más inseguridad jurídica".

El 'popular' ha lamentado que "las políticas intervencionistas paralizan el mercado" y ha insistido en la necesidad de implicar al sector privado en la construcción de viviendas.

"En el Ibavi están más preocupados por ganar concursos que por diseñar edificios sostenibles", ha criticado, a la vez que ha reclamado al conseller que se reúna con los colegios profesionales para debatir acerca del modelo del Ibavi y las formas para sacar adelante la vivienda pública.

El diputado del PP ha explicado que el problema de la vivienda se resolverá "incentivando y facilitando la promoción privada en el suelo urbano disponible para incrementar la oferta de viviendas y así reducir su precio; ayudando en la financiación a quien quiera adquirir una vivienda, con avales públicos, fomentando el alquiler y bajando la fiscalidad en los impuestos que afectan el mercado inmobiliario, como el impuesto de transmisiones".