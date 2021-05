La Comunitat Valenciana amplia a 25 els menors migrants que acollirà de centres de Ceuta

Així, ho ha explicat aquest dimarts la vicepresidenta i consellera d'Igualtat, Mónica Oltra, després d'una reunió extraordinària del Ple del Consell Territorial de Servicis Socials, celebrat per videoconferència, per a determinar la distribució de 200 menors no acompanyats que ja estaven en centres de protecció de Ceuta i que solament ha comptat amb el vot en contra de Madrid.

Sobre aquest tema, ha destacat que la Comunitat Valenciana ha realitzat un "esforç addicional" davant la impossibilitat de La Rioja d'acollir a més de cinc menors i davant la situació a Ceuta, que està "desbordada i és dramàtica". "És una qüestió humanitària i de solidaritat entre les diferents comunitats i cal posar-hi l'espatlla quan una altra comunitat està desbordada perquè així es constitueix un Estat solidari", ha recalcat.

Oltra ha aclarit que aquests 25 menors no acaben d'arribar a Ceuta en els últims dies sinó que ja estaven en la xarxa de protecció des de fa temps i, per tant, han superat tot el protocol covid i compten ja amb un expedient. D'aquesta manera, es busca deixar espai a Ceuta en el seu sistema perquè puga atendre als nouvinguts, buscar les seues famílies i determinar les seues necessitats.

Aquests xiquets seran atesos en la xarxa ordinària d'acolliment de xiquets i adolescents de la Generalitat valenciana ja que ha ressaltat que ha donat "la casualitat" que "just" es disposava d'aquestes 25 places vacants, per la qual cosa no es necessita mobilitzar recursos "extraordinaris". No obstant açò, si finalment cal seguir col·laborant, es recorria a altres mitjans com les famílies acollidores que són "una part molt important del sistema de protecció".

Oltra, que ha destacat l'agraïment que ha mostrat Ceuta per "l'esforç solidari" realitzat per les comunitats autònomes,ha assenyalat que, a partir d'ara, s'establirà un protocol de col·laboració i la ciutat autònoma serà l'encarregada d'organitzar els trasllats de forma escalonada als diferents territoris.

En eixe sentit, ha puntualitzat que es preveu que l'arribada dels 18 xiquets procedents de Canàries siga més imminent mentre que els menors de Ceuta podran tardar unes setmanes. No obstant açò, ha recalcat que es vol que vinga amb "celeritat" perquè la situació de la ciutat autònoma està "molt desbordada".

En aquests moments, la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives compta amb més de 4.000 xiquets i xiquetes en el sistema de protecció, dels quals 1.500 estan en acolliment residencial. Des de 2015 la inversió en el sistema d'acolliment i protecció de la Generalitat ha passat de 19 a 85 milions d'euros, la qual cosa ha permès, entre altres millores, la contractació de 409 professionals més per als recursos que conformen la xarxa, segons fonts d'aquest departament.