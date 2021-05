PSOE afirma que Núñez "se escondió" ante el apoyo al Tajo-Segura del PP nacional

"En vez de comprometerse con el Pacto del Agua que firmamos en Castilla-La Mancha, resulta que el señor Núñez se escondió", ha lamentado Mora en declaraciones a los periodistas a las puertas del Parlamento autonómico, según ha informado el PSOE en nota de prensa.

El presidente del Grupo Socialista ha preguntado a Núñez por el motivo por el que "no quiere afearles a sus dirigentes nacionales su conducta" y, con ello, ha recalcado que los socialistas no están "en contra de los agricultores de Murcia" sino que los están "de que se nos lleven el agua y que no se defiendan los intereses de los castellanomanchegos".

"Desde luego, estamos en contra de que el PP se posicione tan claramente, encabezando una manifestación en Madrid con su número 2, eso no nos parece, yo creo que políticamente es un poco indecente", ha considerado.

Y ante esta circunstancia, ha instado al presidente regional del PP a "retractarse y decir que él reivindica Castilla-La Mancha, que reivindica los intereses de los agricultores de Castilla-La Mancha y de los castellanomanchegos en general, que quiere un río limpio para que pase por Toledo y pase por Talavera de la Reina en todo su trayecto por la región".

"De verdad creo que tiene tiempo y ocasión de arrepentirse", ha afirmado Mora, quien ha apuntado que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, este lunes delante del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "elogió la valentía del Gobierno de España a la hora de afrontar el tema del trasvase que, por primera vez, se están tomando medidas, que es lo que provoca que algunas personas en el Levante hagan manifestaciones en Madrid".

"Eso es lo que hay que hacer, ese es el compromiso que hay que tener, el no arrugarse, el reivindicar delante de cualquier gobierno, del Gobierno de España sea del PP o sea del PSOE, los intereses de Castilla-La Mancha", ha recalcado.

Con ello, ha cuestionado que Núñez hable de impulsar un pacto del agua a nivel nacional, cuando "aquí el único pacto del agua nacional al que se ha llegado fue el famoso Memorándum del Tajo, que es un insulto para los castellanomanchegos y que firmó el PP, el PP de aquí con el Gobierno del PP nacional y con el PP de Murcia y de Valencia, olvidando a la gente". "Eso sí es un insulto", ha advertido el presidente del grupo parlamentario socialista.

HIDRÓGENO VERDE EN GUADALAJARA

Por otra parte, ha destacado la importancia para el futuro de Castilla-La Mancha de la ubicación en Guadalajara de una de las mayores plantas del mundo para la producción de hidrógeno verde y ha incidido en que "hemos ganado en esto la batalla a zonas importantes del país como el País Vasco".

"Castilla-La Mancha está, precisamente, en lo que la gente quiere, en eso está el Gobierno de Castilla-La Mancha, yo creo que en eso ha conseguido un espectacular triunfo y eso tenemos que valorarlo", ha remarcado.

Preguntado por las críticas del PP sobre la gestión municipal, Mora ha manifestado que "el PP y sus alcaldes, como nosotros, tenemos que estar en el compromiso con los ciudadanos, no en la historia de echar chinitas a nadie y, desde luego, la colaboración entre administraciones es fundamental".

Con ello, ha pedido al PP que "no eche chinas" en la colaboración entre administraciones, entre "el Gobierno de España con los ayuntamientos, entre el Gobierno de Castilla-La Mancha con los ayuntamientos y que, por favor, estén en lo que deben estar y no en las políticas de regate corto".

"Creo que eso no beneficia ni a los ciudadanos ni beneficia a los ayuntamientos ni beneficia a Castilla-La Mancha", ha concluido.