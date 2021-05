Sanitat nega haver comunicat la fi dels contractes covid al personal, que està tancant amb Hisenda

El Col·legi Oficial d'Infermeria de València (COEV) va denunciar aquest dilluns l'enviament de Whatsapps per a comunicar la fi de contractes de reforç per Covid-19 i va exigir a Sanitat que acabe amb el que qualificava de "menyspreu" i eliminara eixe "ofensiu mètode" per a comunicar els acomiadaments.

El president del Col·legi d'Infermeria de València, Juan José Tirado, criticava que es convertisca als professionals "d'usar i tirar" quan es "han deixat la pell en els moments més durs de la pandèmia" i assegurava que estava arribant notificacions a través d'un SMS o un Whatsapp, en el qual Sanitat els agraïa el seu treball i els cridava 'herois', mentre que altres "centenars d'infermeres" estaven "en uns llimbs" al no haver rebut informació sobre si continuaven amb el seu treball o eren acomiadades.

Segons l'entitat col·legial, després del "rebuig" i "indignació" mostrat pels infermers que han rebut els missatges de cessament a través del mòbil, Sanitat va optar per canviar d'estratègia i solament rebran un sms o whatsapp els professionals que renoven els contractes, d'acord amb la informació rebuda pel COEV de fonts de les direccions d'alguns departaments de salut.

Sindicats i entitats de representació professional han expressat la seua oposició al fet que la Conselleria de Sanitat propose renovar solament 5.337 places, a partir de el 1 de juny i fins al 31 de desembre, dels 9.309 contractes covid actuals, la qual cosa suposa la supressió del 43% d'eixos llocs, segons han denunciat.