Cantabria recurre el auto del TSJC que suspende el límite de horario de cierre de la hostelería: "Es desafortunado"

"Lo que no puede ser es que Cantabria no tenga ningún límite horario en el cierre de la hostelería, que es en este momento lo que hay. Sería la única comunidad autónoma en este momento en España que no tenga ningún límite para el cierre de la hostelería", ha afirmado este martes a preguntas de la prensa el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez.

De hecho, confía en que el tribunal se reúna "lo antes posible" -espera que hoy mismo- y decida al respecto. "Nosotros hemos alegado y esperamos que las alegaciones sean estimadas", ha añadido.

Sanidad ha presentado alegaciones contra el auto dictado el pasado viernes por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC en el que estimaba la medida cautelar urgente solicitada por la Asociación de Hostelería y suspendiera el cierre de establecimientos a la una de la madrugada acordado por el Gobierno regional el pasado miércoles.

Este auto fue el segundo de la semana en el que daba la razón a los hosteleros ya que solo tres días antes el TSJC dictó otro auto en el que suspendía la limitación del horario de cierre de la hostelería en la región a las 22.30 horas.

Tras esa primera decisión, Sanidad impuso el cierre a la 1.00 horas basándose en una orden del Ministerio de Sanidad, límite que el viernes fue tumbado de nuevo, quedando sin ninguna limitación el cierre de la hostelería de la comunidad salvo el que cada negocio tenga en su licencia.

OCIO NOCTURNO

Por otra parte, Rodríguez ha sido preguntado por la intención expresada por el ocio nocturno de acudir a los tribunales si no se permite su apertura.

En este sentido, el consejero se ha mostrado contundente y ha afirmado que la Consejería "no se plantea" levantar dicho cierre ya que, según ha subrayado el consejero, existe una orden del Ministerio de Sanidad de agosto de 2020 que lo "prohíbe".

Sanidad considera que esa orden ministerial está "absolutamente en vigor" y defiende que hasta que ésta no se modifique -algo para lo que entiende que haría falta un acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Slaud puesto que afecta a toda España- este sector no se puede reabrir.

"Hasta que esa orden no se cambie desde luego nosotros no nos vamos a plantear nunca saltarnos una orden ministerial. Por lo tanto, el ocio nocturno en este momento no se puede reabrir", ha aseverado.