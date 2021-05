L'Ajuntament de València injecta 1,3 milions d'euros en el Palau de Congressos per a la millora de la infraestructura

Així ho ha indicat aquest dimarts el regidor de Turisme i president del Palau de Congressos, Emiliano García, que ha destacat que eixa inversió servirà també per a mantindre l'"alt nivell competitiu en qualitat tècnica" d'aquest espai, ha informat el consistori en un comunicat.

Igualment, García ha assenyalat que amb aquesta injecció s'està a més "compensant les conseqüències econòmiques derivades de la crisi de la Covid-19". "El Palau de Congressos constitueix un element clau per a l'activitat MICE -turisme de negocis, reunions i congressos- de la ciutat de València i les inversions en el mateix són fonamentals. Per açò, són continues i es planifiquen anualment", ha exposat el responsable municipal.

Emiliano García ha assegurat que s'està "treballant intensament per a tornar a la senda de creixement" registrada en 2019, any en el qual va haver-hi un increment de l'activitat d'un 34% i considerat un dels millors en la història del Palau de Congressos. "Anem a recuperar la internacionalització i a ser de nou un referent del turisme de congressos a nivell mundial", ha declarat el regidor.

En aquesta línia, ha agregat que "el creixement del Palau de Congressos suposa un increment en l'activitat per a hotels, sector de la restauració i tots els servicis vinculats al turisme", al mateix temps que ha manifestat que "el turista de congressos és el que registra una major despesa turística" i és "el més rendible per a la ciutat".

García ha insistit així en el treball que es realitza des de l'Ajuntament perquè el Palau de Congressos siga "el millor del món". "Volem seguir mantenint la confiança en els nostres clients, que a dia de hui, ens valoren amb un 5,74 sobre 6. Volem seguir sent una referència internacional", ha insistit.

REPUTACIÓ

L'edil ha afegit que "la reputació del Palau de Congressos s'ha de treballar i mantindre entre tots" i ha subratllat que es tracta d'una infraestructura clau a nivell nacional i internacional per a la captació de negoci en la ciutat".

"Hem de projectar sempre la millor imatge. Aquest compromís, per descomptat, ho assumim des del govern municipal -Compromís i PSPV-, des de les entitats turístiques en la seua promoció, des de la direcció i l'equip tècnic i com no, des del consell d'administració", ha dit Emiliano García.