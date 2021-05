"Parece un campo de refugiados": la historia de la joven que denuncia no poder alquilar un piso por racismo

Cuando el pasado domingo Sara Brahim se puso en contacto con una inmobiliaria para alquilar un cuarto en un piso de Madrid, no podía imaginar que su foto de perfil, donde aparecía su madre, podría convertirse en un problema. Esta joven española de 20 años ha denunciado a través de redes sociales haber sufrido racismo por parte de la inmobiliaria, a causa del origen saharaui de su madre.

Tras un episodio que la joven calificó este martes en un entrevista en 'La Hora de la 1' de TVE como "bastante desagradable", decidió publicar el incidente en redes sociales.

En la conversación que ha hecho pública la propia joven se puede apreciar como desde la inmobiliaria le preguntaban su origen, a lo que Brahim responde que España. La inmobiliaria siguió insistiendo en la cuestión añadiendo que "no es por ser indiscreta, pero parece un campo de refugiados", en referencia a su foto de perfil.

que la excusa que haya puesto la mujer es que por la foto que tengo de perfil no tenga solvencia económica da que pensar.

no es que a esta intermediaria le importe si tengo solvencia o no, es que es una racista de cuidado — sara brahim (@swarabrahim) May 23, 2021

Ante esta respuesta la joven replicó que su familia era del Sáhara y preguntó si había "algún problema con ello". Según la versión de Brahim, la foto que llevaba de perfil donde aparecía su madre en un campo de refugiados de Tinduf fue la excusa para decir que no tenía solvencia.

"No me pidió ninguna documentación acreditativa para demostrar solvencia (...) me dicen que denoto no tener solvencia económica y que por ello no me va a alquilar el piso", asegura Sara Brahim.

🗣️ Sara denuncia que una inmobiliaria no quiso alquilarle un piso al ver la foto de perfil de su madre saharaui.#LaHoradeLa1https://t.co/e7ND0tWpmT pic.twitter.com/rL8IEbSW77 — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) May 25, 2021

Desde 'La Hora de la 1' se han puesto en contacto con la inmobiliaria, que niega la versión de Sara y asegura que el piso estaba reservado; algo que Brahim dice no ser cierto ya que conocía al resto de personas que vivían en el.

La historia se ha compartido rápidamente por redes sociales, haciéndose eco muchas personas que han acusado a la inmobiliaria de racismo. "No soy un caso aislado, toda la gente de mi entorno ha pasado por situaciones como esta", denuncia Brahim.