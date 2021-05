Kim Kardashian, demandada por, presuntamente, no pagar a los empleados de limpieza de su mansión

Los trabajadores de mantenimiento y limpieza contratados por Kim Kardashian han demandado a la empresaria por, supuestamente, no pagarles el salario acordado. Según los empleados, fueron contratados para trabajar a tiempo completo en su casa de Hidden Hills, en California. Sin embargo, sostienen que cuando comenzaron sus tareas fueron tratados como contratistas independientes.

Debido a esto, los empleados explican que perdieron los beneficios de los trabajadores a tiempo completo. Por lo que han optado por demandar a la influencer, alegando que no se les entregaron los recibos de pago y no se les pagó en un periodo regular.

Según TMZ, en los documentos legales, los siete miembros del personal afirman que no disponían de pausas para comer o descansar durante su tiempo en la mansión y que tampoco se les reembolsaron los gastos. Además, sostienen que no había ningún sistema por el que pudieran registrar sus horas, lo que implica que Kim no les pagó por todo su trabajo ni tampoco por las horas extra.

Pese a que los trabajadores se refirieron directamente a la modelo en su demanda, un representante de la mujer explicó que se había contratado a un proveedor externo para que se ocupase del mantenimiento continuo de los servicios de limpieza y, por tanto, no asumía ninguna responsabilidad por el acuerdo celebrado entre el intermediario y el personal que envió a trabajar a la casa.

El representante explicó a TMZ que Kardashian "no es responsable de cómo el proveedor administra su negocio y de los acuerdos que ha hecho directamente con su personal". Además, agregó: "Kim nunca ha dejado de pagar a un proveedor por sus servicios y espera que el problema entre estos trabajadores y el proveedor que los contrató se pueda resolver pronto de manera amistosa".

Con respecto a un empleado en concreto, que afirmó en la demanda que había sido despedido tras preguntar acerca de sus derechos y los de su hijo, de quien afirmó haber trabajado más horas de las máximas permitidas para un menor de edad, el representante repitió la misma fórmula, volviendo a dirigir el problema a la empresa subcontratada.

La demanda fue presentada contra Kardashian por el bufete de abogados Kim Legal y, por su parte, el abogado Frank Kim, explicó a Mail Online que "el robo de salario y otras violaciones en el lugar de trabajo son un problema generalizado en Los Ángeles". "Mi firma está investigando actualmente otras posibles violaciones contra estos acusados, así como contra otras familias y empresas poderosas en nombre de los trabajadores cotidianos".