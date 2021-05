Puig situa la "humanitat per damunt de qualsevol altra qüestió" i demana un "acord institucional" per a acollir menors

20M EP

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha situat la "humanitat per damunt de qualsevol altra qüestió" i ha demanat un "acord institucional" per a l'acolliment de menors per part d'altres comunitats quan es donen situacions com la de Ceuta.