Cvirus.- Més de 20.000 valencians han rebutjat la vacuna

Així consta en una resposta parlamentària de la consellera de Sanitat, Ana Barceló, a una pregunta de Ciutadans en Les Corts, sobre quanta gent s'ha negat a rebre la d'AstraZeneca o, en general, qualsevol vacuna.

Sanitat, en la seua contestació del passat 11 de maig, assegura que desconeix el nombre de persones que no han volgut rebre les dosis d'AstraZeneca perquè no és alguna cosa que puga filtrar en el sistema d'informació vacunal.

En tot cas, veu important registrar els casos de rebuig a la vacunació per a conéixer les possibles raons de reticència endiferents grups de població.

També recorda que la vacunació contra la COVID no és obligatòria i destaca les seues campanyes de conscienciació per a conscienciar de la seua importància, com el portal web exclusiu dedicat a aquest virus.

CS RECLAMA FLEXIBILITZAR LES CITES

Després de conéixer aquesta resposta, la síndica de Cs, Ruth Merino, ha advertit que les dades són preocupants perquè hi ha "molts valencians als llimbs de la vacunació, bé per l'alarmisme pels efectes secundaris, la falta de claredat o la indisponibilitat d'acudir a la cita", per la qual cosa ha exigit una solució per a aquests usuaris.

El grup 'taronja' ha presentat així una proposició no de llei (PNL) perquè Sanitat permeta modificar l'hora o el dia de la cita de vacunació mitjançant l'aplicació mòbil 'GVA+Salut', mentre la franja d'edat a la qual corresponen es trobe encara dins del calendari de vacunació.

Al marge de la vacunació, Merino ha instat el president de la Generalitat, Ximo Puig (PSPV), que elimine l'obligació de la mascareta en espais a l'aire lliure, com en la platja on "no existeix cap evidència científica". "Les dades són bones i el turisme i els ciutadans en general ho necessitem", ha defès en declaracions en el parlament.