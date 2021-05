La UPV se suma a un observatori sobre la desinformació i empra Intel·ligència Artificial per a detectar bulos

Coordinat per la Universitat de Navarra (UNAV), és un dels huit 'hubs' regionals que formaran part de l'European Digital Mitjana Observatory de la Comissió Europea. Al costat de la UPV i la UNAV, l'observatori està integrat per altres deu universitats, cinc organitzacions de verificació i agències de notícies, i altres sis centres d'investigació multidisciplinària.

Iberifier centrarà les seues investigacions en cinc línies de treball. En primer lloc, investigarà sobre les característiques i tendències dels mitjans digitals a Espanya i Portugal i verificarà i desmentirà desinformació en tots dos països, reportant a la Comissió Europea.

Prepararà també informes estratègics sobre amenaces de desinformació, tant per al coneixement públic com per a les autoritats de tots dos països. I treballarà en iniciatives d'alfabetització mediàtica dirigides a periodistes i informadors, joves i la societat en el seu conjunt.

A tot açò, cal sumar el desenvolupament de tecnologies computacionals que ajudaran la detecció primerenca de la desinformació. I és en aquest camp en el qual treballarà la Universitat Politècnica de València, en concret el centre d'investigació Pattern Recognition and Human Language Technology (PRHLT).

L'equip del PRHLT-UPV desenvoluparà noves ferramentes d'Intel·ligència Artificial que ajudaran a detectar notícies falses, analitzant per a açò tant el llenguatge utilitzat pels autors de la notícia, com les emocions que puga haver-hi darrere de cada text -ja siga un titular, el cos de la notícia o un tuit- però també en memes o qualsevol altre tipus d'imatge.

"Aquest és un dels trets distintius dels nostres sistemes d'anàlisis, la possibilitat d'inferir la informació que hi ha darrere també de qualsevol imatge. Les notícies falses, per exemple, disparen emocions de ràbia i repulsa, expressades tant en les imatges com en els textos. Analitzar les publicacions amb ferramentes com les quals estem desenvolupant ajudarà a inferir de forma més senzilla si es tracta d'un bulo o no, o si la font és un usuari amb tendència a desinformar", explica Paolo Rosso, catedràtic, investigador del PRHLT i responsable del projecte Iberifier en la UPV.

TRETS DE PERSONALITAT

"En definitiva, amb tot açò podem ajudar a determinar el grau de credibilitat de la notícia. També inferir els trets de personalitat de qui comparteix notícies falses", afig l'especialista en un comunicat.

Segons el catedràtic de Periodisme de la UNAV, Ramón Salaverría, l'engegada d'Iberifier "suposa una fita en la investigació sobre els mitjans digitals, doncs crearà un observatori de màxim nivell, compost per més de 70 investigadors, especialitzats en àrees com la comunicació digital, les ciències de la computació i les dades, i l'anàlisi estratègica".

Iberifier és un dels huit observatoris de mitjans digitals i desinformació recentment aprovats per la Comissió Europea. Els altres set són l'Ireland Hub, de la Dublin City University (Irlanda); EDMO BE/NL, de Stichting Nederlands Institute voor Beeld en Geluid (Holanda); Central European Digital Media Observatory (CEDMO), de Univerzita Karlova (República Txeca); NORDIS - NORdic observatory for digital media and information DISorders, de Aarhus Universitet (Dinamarca), Belgium-Luxembourg Research Hub on Digital Media and Disinformation (EDMO BELUCOX), de Vrije Universiteit Brussel (Bèlgica); DE FACTO Observatory of Information, de la Fondation Nationale des Sciences Politiques (França); i l'Italian Digital Media Observatory; de la Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli (Itàlia).