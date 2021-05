Alcaldesa de Azpeitia insiste en que no ha existido proyecto para Corrugados y que no había intención de crear empleo

Alkorta ha ofrecido este martes una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Azpeitia para valorar la decisión de CL de no reabrir la planta de la antigua acería en la localidad guipuzcoana, donde tenía previsto realizar una inversión de 50 millones de euros para su reapertura y supondría la creación de cerca de 700 puestos de trabajo.

La regidora de EH Bildu ha reiterado que "no se ha presentado un proyecto formal y viable" para la puesta en marcha de nuevo de esta actividad industrial en Azpeitia, y ha incidido en que el Consistorio ofreció otro espacio, concretamente la zona de Trukutxo fuera del casco urbano, pero "no lo han querido".

A su juicio, "no se trata de una postura del Ayuntamiento ni de una voluntad política ni de una voluntad personal, se trata de una cuestión de legalidad". Por ello, ha insistido en que "no ha existido ningún proyecto ni un plan de viabilidad económica con respecto a esa actividad" y ha llamado tanto a la empresa como al resto de administraciones implicadas a que, "en caso de que exista un proyecto que cumpla todas las condiciones legales y medioambientales, que lo presenten".

Para Alkorta, con la decisión del grupo extremeño "ha quedado bastante claro que la intención no era la de la creación de puestos de trabajo porque, si no, estas no son las formas de actuar, pero como no hay ningún proyecto no cabe ni hablar de ello".

Tras señalar que no cierra las puertas a recuperar la actividad siderúrgica en Trukutxo, la alcaldesa ha informado de que ya han comenzado los trabajos de desmantelamiento de la antigua planta de Corrugados y ha subrayado que ahora "toca mirar al futuro y recuperar esos terrenos para Azpetia".