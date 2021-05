L'Ajuntament de Burjassot instal·la nous panells per a il·lustrar la Ruta Estellés

Així, al llarg d'aquests dies, treballadors de CEMEF SLU estan completant la instal·lació dels nous panells en cadascuna de les estructures originals que conformen la Ruta dedicada a Vicent Andrés Estellés.

Aquests nous panells substitueixen als anteriors de ceràmica que estan sent retirats i guardats para en un futur ser exposats a l'interior de diferents dependències municipals encara per determinar. D'aquesta forma estaran protegits tant de les inclemències del temps com de possibles actes vandàlics i, per una altra, podran seguir sent contemplats per la ciutadania, detalla el consistori en un comunicat.

A aquesta millora integral de la Ruta Estellés impulsada per l'Ajuntament de Burjassot des de l'àrea de Cultura, que dirigeixen Estefanía Ballesteros i Javier Naharros, se suma també la recent restauració de l'escultura en bronze del poeta de Burjassot, obra de l'escultura Teresa Chàfer, a la qual recentment se li han sumat els llibres sobre els quals reposava el braç del poeta, els quals havien sigut robats.

LLOCS EMBLEMÀTICS

Els nous panells, confeccionats en vinil resistent, combinen la imatge del poeta de Burjassot amb la reproducció dels poemes que ja figuraven en els anteriors. Poemes relacionats d'alguna manera amb Burjassot, amb llocs emblemàtics del municipi o amb llocs vinculats d'alguna manera a la vida personal del poeta, tals com el cementeri, Los Silos, la casa on va nàixer, El Pouet, i punts altres.

Així mateix, també s'han confeccionat els nous vinils que contenen la totalitat dels codis QR de la Ruta que, una vegada escanejats, fan accedir directament als usuaris o usuàries a la Ruta Estellés on line, on cada parada de la mateixa inclou una breu explicació en àudio, un vídeo referent a la parada en llengua de signes, així com arxius sonors dels rapsodes Vicent Anyó o Pepa Alós, recitant els poemes que il·lustren cadascuna de les parada d'aquesta Ruta de Burjassot en honor a Vicent Andrés Estellés.