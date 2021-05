Giner censura que l'EMT demane 40 milions d'euros a l'Ajuntament per a anticipar ajudes del segon semestre

"En aquests moments l'EMT ja s'ha gastat el total dels quasi 30 milions d'euros que demanem en una pòlissa per a poder pagar nòmines, combustible i, en definitiva, despeses corrents", ha assenyalat Giner en un comunicat.

El responsable de Cs ha agregat que "es demostra, trimestre a trimestre, que l'empresa no arriba, que necessita milions d'euros" i ha ressaltat que "eixa no és forma de continuar". "Fa més d'un any que estic demanant la intervenció de l'Ajuntament de València en l'EMT perquè hi haja control de la gestió", ha recordat.

Fernando Giner ha considerat que aquesta companyia municipal "necessita gestió i responsabilitat", al mateix temps que ha destacat que "el passatge ha baixat en un 50%". "Els valencians tenen por a agafar el transport públic, agafen més el transport privat. Es nota en els embossos que hi ha en les grans vies i en el centre de València", ha comentat.

El portaveu de Cs ha lamentat que "l'EMT no està donant el servici que tots desitjaríem de seguretat, de taquilles, de freqüència". "La ciutat de València necessita un transport públic sostenible, de qualitat i eficient. Per açò és necessari que -l'alcalde, Joan- Ribó prenga mesures sobre l'EMT", ha conclòs.