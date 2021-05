La UPV se suma a un observatorio sobre la desinformación y emplea IA para detectar bulos

Coordinado por la Universidad de Navarra (UNAV), es uno de los ocho 'hubs' regionales que formarán parte del European Digital Media Observatory de la Comisión Europea. Junto a la UPV y la UNAV, el observatorio está integrado por otras diez universidades, cinco organizaciones de verificación y agencias de noticias, y otros seis centros de investigación multidisciplinar.

Iberifier centrará sus investigaciones en cinco líneas de trabajo. En primer lugar, investigará sobre las características y tendencias de los medios digitales en España y Portugal y verificará y desmentirá desinformación en ambos países, reportando a la Comisión Europea.

Preparará también informes estratégicos sobre amenazas de desinformación, tanto para su conocimiento público como para las autoridades de ambos países. Y trabajará en iniciativas de alfabetización mediática dirigidas a periodistas e informadores, jóvenes y la sociedad en su conjunto.

A todo ello, se le suma el desarrollo de tecnologías computacionales que ayudarán a la detección temprana de la desinformación. Y es en este campo en el que trabajará la Universitat Politècnica de València, en concreto el centro de investigación Pattern Recognition and Human Language Technology (PRHLT).

El equipo del PRHLT-UPV desarrollará nuevas herramientas de Inteligencia Artificial que ayudarán a detectar noticias falsas, analizando para ello tanto el lenguaje utilizado por los autores de la noticia, como las emociones que pueda haber detrás de cada texto-ya sea un titular, el cuerpo de la noticia o un tuit- pero también en memes o cualquier otro tipo de imagen.

"Este es uno de los rasgos distintivos de nuestros sistemas de análisis, la posibilidad de inferir la información que hay detrás también de cualquier imagen. Las noticias falsas, por ejemplo, disparan emociones de rabia y repulsa, expresadas tanto en las imágenes como en los textos. Chequear las publicaciones con herramientas como las que estamos desarrollando ayudará a inferir de forma más sencilla si se trata de un bulo o no, o si la fuente es un usuario con tendencia a desinformar", explica Paolo Rosso, catedrático, investigador del PRHLT y responsable del proyecto Iberifier en la UPV.

RASGOS DE PERSONALIDAD

"En definitiva, con todo ello podemos ayudar a determinar el grado de credibilidad de la noticia. También inferir los rasgos de personalidad de quien comparte noticias falsas", añade el especialista en un comunicado.

Según el catedrático de Periodismo de la UNAV, Ramón Salaverría, la puesta en marcha de Iberifier "supone un hito en la investigación sobre los medios digitales, pues creará un observatorio de máximo nivel, compuesto por más de 70 investigadores, especializados en áreas como la comunicación digital, las ciencias de la computación y los datos, y el análisis estratégico".

Iberifier es uno de los ocho observatorios de medios digitales y desinformación recién aprobados por la Comisión Europea. Los otros siete son el Ireland Hub, de la Dublin City University (Irlanda); EDMO BE/NL, de Stichting Nederlands Institute voor Beeld en Geluid (Holanda); Central European Digital Media Observatory (CEDMO), de Univerzita Karlova (República Checa); NORDIS - NORdic observatory for digital media and information DISorders, de Aarhus Universitet (Dinamarca), Belgium-Luxembourg Research Hub on Digital Media and Disinformation (EDMO BELUCOX), de Vrije Universiteit Brussel (Bélgica); DE FACTO Observatory of Information, de la Fondation Nationale des Sciences Politiques (Francia); y el Italian Digital Media Observatory; de la Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli (Italia).