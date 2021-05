Compromís demana al Govern que limite el sou dels directius de la banca, especialment de la immersa en ERO

Segons ha assenyalat Ferri en un comunicat, "en les últimes setmanes estem veient com les fusions bancàries estan suposant milers d'acomiadaments. Amb els ERO en Bankia i CaixaBank s'està parlant d'acomiadar a 7.791 persones, 942 d'elles en la nostra terra i el tancament de 2.000 sucursals. És l'ERO bancari més gran de la història".

"I mentre tiren gent al carrer i tanquen sucursals, també hem vist com els directius de Bankia s'han triplicat el sou. El seu president passarà de 500.000 euros a més d'1,6 milions. És lamentable, i és una vergonya que els banquers seguisquen fent i desfent al seu gust. No es pot tirar gent al carrer i triplicar-se el salari", ha sentenciat Fran Ferri.

A més, ha recalcat que es tracta d'entitats "que han rebut milers de milions d'euros públics. Bankia va rebre 24.000 milions i només s'han recuperat 3.000. Per açò, davant aquesta vergonya, el Govern central no es pot quedar de braços creuats. El vot en contra del Govern en la junta d'accionistes no és suficient".

En aquest context ha emmarcat la iniciativa presentada per Compromís, "perquè el Govern central regula els sous dels banquers, especialment en casos on s'està tirant a gent al carrer".

"Es tracta de seguir l'exemple d'altres països de la Unió Europea, com Holanda, que fins i tot estan avalats pel BCE. I eixa és la línia que des de Compromís volem seguir i que demanem al Govern d'Espanya que seguisca", ha exposat.

En aquesta línia, reclama també que impulse "les mesures necessàries per a defendre els llocs de treball en el sector financer i garantir la presència d'oficines bancàries en tot el territori per a no fer més greu l'exclusió financera".