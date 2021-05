Martínez Arroyo se compromete a que DO Valdepeñas sea "en muy poquito tiempo" la que tenga "más transparencia" de España

Así se ha pronunciado el consejero, a preguntas de los medios este martes durante su asistencia al Comité Regional de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), donde ha afirmado que actualmente la de Valdepeñas es una DO donde "hoy se garantiza la trazabilidad mejor que en otras de nuestro país", después de que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama admitiera a trámite una denuncia presentada por la Fiscalía para investigar si las bodegas de la Denominación de Origen Protegida (DOP) de Valdepeñas Félix Solís, García Carrión, Bodegas Navarro López y Bodegas Fernando Castro -así como sus administradores- han comercializado como crianza, reserva y gran reserva vinos que "no cumplían los requisitos de elaboración, ni en periodo mínimo de envejecimiento, ni en la permanencia en barrica de roble ni en botella".

"No vamos a desaprovechar la oportunidad. Me comprometo a que esto va a ser así y la garantía es absoluta respecto a los consumidores", ha manifestado, asegurando que en la gestión, que actualmente depende de su Consejería, se va a "extremar el cuidado" para que sea la DO "con mayor garantía para los consumidores".

"Nos jugamos mucho", ha continuado, recordando que esta es una DO "muy importante" que ha incrementado sus ventas este último año en un 25%, por lo que ha querido mandar un "mensaje de tranquilidad a todos: viticultores, distribuidores, empresas y sobre todo a los consumidores", haciendo hincapié en que desde el Gobierno regional van a defender "siempre primero a los viticultores", porque saben "dónde está el eslabón que más apoyo requiere por parte de las administraciones".

Martínez Arroyo ha señalado que actualmente la Interprofesional de la DO "ya no existe", ya que la parte productora se retiró de la misma y esta "no puede funcionar sin las dos partes". Actualmente, ha continuado, lo que existe es el Consejo Regulador de la DO y es su Consejería la que realiza las tareas de gestión.

Sin embargo, ha mostrado su confianza en que se recupere otra Interprofesional, se cree una asociación o se ponga en marcha cualquiera de los modelos de gestión que pueden hacer funcionar a una DO, mostrándose convencido de que "pronto" las dos partes se van a poner de acuerdo. "Mientras, nosotros garantizamos la gestión de la DO", ha concluido.