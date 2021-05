La campanya de control de velocitat de la DGT finalitza a la Comunitat amb 3.325 denúncies

La campanya de control de velocitat de la Direcció General de Trànsit (DGT) finalitza a la Comunitat Valenciana amb 3.325 conductors denunciats, la qual cosa representa un 6,4% del total de vehicles inspeccionats.

Així ho ha indicat aquest dimarts la delegada del Govern, Gloria Calero, que ha concretat que la campanya s'ha prolongat des del 10 al 16 de maig.

En aquest període de temps s'han controlat 51.773 vehicles, 6.910 més que en la campanya desenvolupada entre el 6 i el 12 de juliol de l'any passat. D'ells, 3.325 conductors van ser denunciats per circular a una velocitat superior a la permesa. Al juliol de 2020 es van comptabilitzar 3.240 sancions entre els 44.863 vehicles controlats, un 7,22% del total.

Per províncies, a Alacant s'han controlat 16.131 i s'han imposat 795 sancions; a Castelló 9.249 vehicles i 440 sancions; i a València 26.393 vehicles i 2.090 sancions. A aquests resultats cal sumar els controls que la policia autonòmica i locals han realitzat en el seu àmbit de competència, una col·laboració molt important doncs unifica el missatge de respecte dels límits de velocitat establits, independentment de la via per la qual se circule.

La Llei de Seguretat Vial i el Reglament General de la Circulació fixa la normativa aplicable als límits genèrics i específics de velocitat, velocitat en avançament i distàncies entre vehicles.

L'incompliment d'aquestes normes està tipificat com a infracció greu o molt greu, sancionades amb multes de 100 a 600 euros. A més, l'article 379 del Codi Penal estipula que "el que conduïsca un vehicle de motor o un ciclomotor a velocitat superior en seixanta quilòmetres per hora en via urbana o en huitanta quilòmetres per hora en via interurbana a la permesa reglamentàriament, serà castigat amb la pena de presó de tres a sis mesos o a la de multa de sis a dotze mesos o treballs en benefici de la comunitat de trenta-u a noranta dies, i, en qualsevol cas, a la de privació del dret a conduir vehicles a motor i ciclomotors per temps superior a un i fins a quatre anys".

A més, el sistema de Permís per Punts contempla la pèrdua entre dos i sis punts per aquest tipus d'infracció depenent de l'excés de velocitat comés.

La delegada del Govern ha recordat que aquesta campanya s'ha desenvolupat a la Comunitat Valenciana en una setmana en la qual ha entrat en vigor el nou límit de velocitat de 30km/h en els carrers d'un únic carril. A totes aquelles vies de dos o més carrils, la velocitat de circulació seguirà sent la mateixa, 50 km/h.