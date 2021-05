La Asociación Americana del Corazón avala los 14 puntos de dieta mediterránea de PREDIMED

La declaración científica de la AHA defiende que "el uso generalizado de historias clínicas electrónicas abre enormes oportunidades para registrar hábitos alimentarios y proporcionar consejos nutricionales basados en la evidencia". "Hay mucho espacio para la mejoría y las herramientas breves de evaluación rápida del patrón alimentario facilitan estos consejos", señala.

Por otro lado, en el documento se proporcionan fundamentos para adoptar herramientas de cribado nutricional rápido, tanto en atención primaria como en atención especializada, con un método válido y factible en el entorno clínico. Entre las pocas herramientas breves disponibles que ya han demostrado alta validez, la AHA destaca las grandes ventajas de la escala de 14 puntos de adherencia a la dieta mediterránea (MEDAS), diseñada en el estudio PREDIMED, realizado en 11 centros de toda España.

Los seis investigadores del CIBEROBN que componen el Comité Directivo de PREDIMED han manifestado su "alegría y satisfacción" por la "enorme repercusión" del esfuerzo continuado de todos los miembros de PREDIMED tras casi dos décadas de trabajo.

"Gracias a PREDIMED, la dieta mediterránea cuenta con las mejores garantías de eficacia en la prevención cardiometabólica y puede ser la gran respuesta de la ciencia a las graves consecuencias de la obesidad", afirma Montse Fitó, investigadora principal del CIBEROBN en el IMIM (Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques).

Miguel A. Martínez-González, investigador principal del CIBEROBN en la Universidad de Navarra y coordinador de la red PREDIMED durante 2006-2013, añade que "el grupo PREDIMED ha producido ya más de 300 publicaciones científicas, disponibles, al igual que esta escala, y también varios libros divulgativos, donde se explica con claridad cómo cada ciudadano puede aplicarse y beneficiarse de estos resultados y puede mejorar personalmente en esos 14 puntos de la Dieta Mediterránea".

Por su parte, Ramón Estruch, investigador principal del CIBEROBN en el Hospital Clínic de Barcelona, director y promotor del ensayo PREDIMED, ha indicado que "no en vano la Dieta Mediterránea fue elegida en 2021 como la mejor dieta del mundo, por cuarto año consecutivo, según el ranking U.S. News and World Report". "A esto se suma la excelencia atribuida a nuestra escala en esta importante declaración científica de la AHA", agrega al respecto.

Emilio Ros, también IP del CIBEROBN en el mismo hospital, explica que "esta escala MEDAS de 14 puntos fue el instrumento decisivo para que el equipo de nutricionistas cambiase el patrón alimentario global en miles de participantes y así obtuviese una reducción relativa del 30 por ciento en eventos cardiovasculares mayores". "Estos 14 puntos han sido validados ya en Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Portugal, Grecia, Brasil, Italia, Macedonia, Bulgaria y otros países", recuerda.

La revista científica 'European Heart Journal' publicó en 2020 un importante artículo sobre esta escala de 14 puntos de Dieta Mediterránea. Se constataba que una serie de moléculas medidas en sangre caracterizaban el seguimiento de la Dieta Mediterránea y predecían menor riesgo de infarto o de sufrir un ictus.

Los 14 puntos de PREDIMED están formados por 14 preguntas de respuesta sencilla (sí o no) y permiten hacerse cargo de la calidad del conjunto del patrón alimentario. Por ejemplo, se cuestiona si se usa aceite de oliva como principal grasa para cocinar, el número de piezas de frutas diarias, el consumo de vino o de frutos secos.