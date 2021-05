Oltra reitera que el problema del Tajo está "en el tramo medio": "No se puede castigar al que hace buen uso del agua"

Así lo ha indicado Oltra en una entrevista en La Hora de la 1, donde ha considerado que la decisión de aumentar el caudal ecológico está determinada por la "incorporación en Aranjuez de las aguas contaminadas de la Comunidad de Madrid" y que se quiere "limpiar esas aguas subiendo el caudal", algo que va "contra directivas europeas" ya que supone "contaminar un agua limpia".

Sobre el Tajo-Segura, Oltra ha indicado que es el trasvase "medioambientalmente más controlado y más respetuoso": "En esta tierra y sobre todo en el sur, sabemos que una gota de agua es oro. Aquí se ha hecho un trabajo por parte de los agricultores de uso eficiente del agua que no se ha hecho en otras partes", ha indicado. Además, ha indicado que "de este trasvase depende no solo la agricultura, sino el pan nuestro de cada día" y que la Vega Baja es "la despensa de Europa".

Mientras, ha criticado que la Comunidad de Madrid "también entiende la libertad como libertad de contaminar" y ha indicado que esto "no es una novedad", por lo que es un "problema de Ayuso y de todos los que la han precedido".

Por ello, ha indicado que van a defender que no se amplíe el caudal ecológico y que se elimine el "tasazo" que "impuso Rajoy injustamente no por el agua, sino por las hectáreas". En este sentido, ha indicado que la Generalitat "no solo va a negociar" sino que si se produce un decreto o acto administrativo van a "recurrir ante los tribunales".

Preguntada sobre la falta de agua en el Tajo, Oltra ha indicado que el caudal ecológico ya está establecido y que si no se llega "no se produce el trasvase". "Lo que estamos diciendo es que no se aumente ese caudal para limpiar aguas negras del que contamina". "En cabecera el Tajo no tiene problemas, ha indicado.