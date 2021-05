El líder de Vox, Santiago Abascal, tenía planificado conceder este martes una entrevista al programa Espejo público. No obstante, la formación ha decidido cancelar el encuentro con Susanna Griso tras ver un rótulo con el que el magazine ha informado sobre los disturbios que se han producido en Ceuta donde el partido de Abascal tenía previsto dar un mitin.

"Santiago Abascal cancela la entrevista en Espejo público, ante las mentiras permanentes que se están emitiendo. La más flagrante: decir que los seguidores de VOX participaron en enfrentamientos. Hay que ser miserable para llegar a este nivel de manipulación", ha colgado VOX en su cuenta de Twitter junto a la fotografía del rótulo. El rótulo ha sido el siguiente: "Altercados en Ceuta: Violentos enfrentamientos en Ceuta entre seguidores y detractores de Abascal".

⚠️‼️@Santi_ABASCAL cancela la entrevista en @EspejoPublico, ante las mentiras permanentes que se están emitiendo.



La más flagrante: decir que los seguidores de VOX participaron en enfrentamientos.



Hay que ser miserable para llegar a este nivel de manipulación. pic.twitter.com/cp24UHMbvt — VOX 🇪🇸 (@vox_es) May 25, 2021

El desplante de Abascal ha cogido por sorpresa al programa de Antena 3 que se lo ha comunicado a sus espectadores a última hora. La presentadora ha explicado que un rótulo ha sido un motivo por el que el líder de VOX ha declinado la invitación. "Se lo digo porque igual están ustedes esperando a que entrevistemos a Santiago Abascal, van pasando los minutos y ven que la entrevista no se produce", ha añadido algo apurada Griso.

"No tiene mucho sentido que se quejen de que no lo dejan hacer el mitin aludiendo a que se están vulnerando sus derechos fundamentales y aquí de repente se vulnera de los ciudadanos a informarse y la libertad de expresión", ha denunciado uno de los colaboradores. "Nacho, libertad de expresión, pero yo hubiese preferido que si a Santiago Abascal no le gusta un rótulo, me conceda la entrevista, me critique el rótulo y yo lo defenderé", ha comentado la periodista.

La comunicadora ha comentado que el programa no ha tratado el tema con ninguna intencionalidad y que, incluso, alguno de sus colaboradores han defendido que la delegación del gobierno no tenía ningún motivo para no permitir el mitin de VOX. "Podríamos haber debatido incluso con él", ha añadido una de las colaboradoras.

📲Susanna Griso: "Santiago Abascal ha cancelado una entrevista porque le ha molestado un rótulo"https://t.co/xAna571jxx — Espejo Público (@EspejoPublico) May 25, 2021

A las críticas hacia el programa de Susanna Griso se ha unido Macarena Olona que ha bautizado al magazine matutino como "periodismo basura". "Para Susanna Griso y Espejo público este asedio al hotel donde se encontraba Santiago Abascal en Ceuta es un "entretenimiento" entre seguidores y detractores de VOX. Y la culpa es nuestra. Nuestra existencia es una provocación #PeriodismoBasura", ha publicado la diputada en su cuenta de Twitter.