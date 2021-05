Cvirus.- Un 41% de ciutadans no ha decidit què farà durant les vacances d'estiu, segons la Unió de Consumidors

Aquestes són algunes de les conclusions de l'enquesta que ha realitzat la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana amb l'objectiu de conéixer les previsions de la població per a les seues vacances estivals després de la fi de l'estat d'alarma, el tancament perimetral i els avanços en la vacunació i la relaxació de les mesures anticovid.

Des de l'entitat assenyalen que, aquest estiu, els consumidors que estan preparant algun viatge en les seues vacances es decantaran majoritàriament per desplaçar-se dins del territori nacional, fer turisme de costa o rural, utilitzar el propi vehicle com a mitjà de transport, allotjar-se en la seua segona residència i destinaran un pressupost d'entre 100 i 300 euros per persona i setmana.

En canvi, esperar a conéixer les restriccions, estar pendent de vacunació o decidir-ho a última hora, són els motius pels quals les persones consumidores no estan preparant les seues vacances.

Quant al 58,6% de les persones consumidores que han manifestat que estan preparant les vacances d'estiu es desplaçaren dins del territori nacional, principalment de zones costa i rural.

En tot cas, enguany es viatjarà menys a països d'Europa i d'altres continents. De fet, un 53,7% viatjaran a altres comunitats autònomes, un 35,4% es quedaran en la seua pròpia comunitat, un 8,5% viatjarà a algun país a Europa, i un 2,4% a altres països. La destinació majoritàriament triada per les persones consumidores és la costa, un 51,9%, seguit pel rural, un 34,6%, i el de ciutat, un 6,2%, d'acord a les dades facilitades per la Unió de Consumidors.

VEHICLE PROPI

A més, per a desplaçar-se a la seua destinació de vacances utilitzaran majoritàriament el seu propi vehicle, un 74,1%, i s'allotjaran principalment en apartaments turístics, 39%, i en la seua segona residència, un 29,3%. I el pressupost que tenen previst destinar per setmana i persona en les seues vacances, un 37% gastarà entre 100€ i 300€, un 35,8% entre 301 i 500 euros, un 13,6% entre 501€ i 700€, i la resta més de 700€.

I, finalment, quasi la meitat de les persones que viatjaran declaren que no necessiten contractar cap servici per a les seues vacances, la resta majoritàriament contractarà servicis solts, prioritzant les tarifes i empreses que permeten la devolució del seu import per cancel·lació.

En opinió del secretari general de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana, Vicente Inglada, "la fi de l'estat d'alarma, la progressiva relaxació de les mesures juntament amb la bona evolució de la pandèmia ha animat a moltes persones consumidores a iniciar els preparatius per a les vacances d'estiu".

No obstant açò, "la prudència i cautela també està present en moltes persones consumidores que en aquesta ocasió opten per esperar o per gaudir d'unes vacances diferents aquest estiu", conclou.