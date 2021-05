Experts asseguren que dejunar entre 12 i 16 hores al dia enforteix la microbiota intestinal i ajuda a perdre pes

El dejuni intermitent és una abstinència voluntària d'aliments i begudes -excepte aigua, infusions o café sol- en períodes específics i recurrents i depèn de l'estil de vida i la tolerància de cada persona. "No consisteix a deixar de menjar -ha afegit Martín-, sinó a fer-ho en temps específics. Per exemple, dejunis de 12 o 16 hores durant la nit. Tampoc és necessari realitzar-ho tots els dies. Es pot fer dos o tres dies per setmana (l'anomenat 5:2) o en dies alterns".

"Els beneficis d'aquesta pràctica són molts: a part d'ajudar en la pèrdua de pes, millora la regulació glucosa i sensibilitat d'insulina, la tensió arterial i la freqüència cardíaca. A més, augmenta la d'eficàcia de l'entrenament de resistència", ha postil·lat.

I ha dit: "Cal afegir als arguments a favor que el dejuni intermitent influeix directament en la millora de la microbiota intestinal, fonamental per a incrementar les defenses i la resposta immunitària del cos davant processos vírics i infecciosos. Fins i tot hi ha bacteris de la saliva que canvien amb l'horari dels menjars, tenen un impacte en l'intestí i estan relacionades amb les malalties inflamatòries intestinals".

No obstant açò, la doctora ha exposat que a pesar de l'evidència científica dels beneficis del dejuni intermitent "cal ser conscients que la dieta repartida en cinc menjars està molt arrelada en la nostra cultura i és el que fins ara estem acostumats, amb la qual cosa aquest canvi pot costar molt al principi". Per açò, es recomana començar realitzant el dejuni un dia a la setmana i anar augmentant a dos o tres de forma progressiva.

SOPAR ABANS DE LES 21 HORES

"Cal saber -ha advertit la nutricionista- que no només és important el què, sinó també el quan. L'hora a la qual mengem té també un paper destacat en la nostra salut. No es tracta solament de fer un dejuni intermitent sinó també de fer-ho a certes hores".

Espanya és un dels països en els quals se sopa més tard, sobre les 22 hores. Estudis científics demostren que les persones que sopen després de les 21 hores tenen més dificultats a l'hora de perdre pes que les persones que sopen abans. Després d'eixes hores, disminueix la tolerància a la glucosa, la despesa energètica en repòs i l'oxidació de carbohidrats en comparació d'una ingesta primerenca.

El dejuni intermitent està desaconsellat per a persones amb trastorns de la conducta alimentària, estrés o ansietat. És important tindre clar, en aquest sentit, que tampoc és una pràctica recomanada per a totes les persones: cal tindre en compte el seu estil de vida i, que qui la vaja a incorporar als seus hàbits de vida ha de tindre una relació sana amb el menjar; no tindre fam als matins ajuda; estar preparat per a la possibilitat que no funcione; evitar, en les hores de menjar, els ultra-processaments o una roïna alimentació ja que així no funciona; i combinar el dejuni amb activitat física regular.