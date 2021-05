Oltra defèn que la Comunitat Valenciana acollirà a xiquets d'altres autonomies "sempre" per drets humans

Així s'ha pronunciat Oltra aquest dimarts en una entrevista en La Hora de la 1, on ha indicat que la Comunitat Valenciana "sempre ha respost el crit de socors d'altres autonomies", i en aquest cas, Ceuta "necessitava que la resta recolzàrem que els xiquets que ja té en el seu sistema de protecció puguen traslladar-se, de manera que ells puguen atendre als qui acaben d'arribar".

En aquest sentit, ha indicat que també esperen l'arribada de 18 menors procedents de Canàries i que en la passada legislatura van atendre també a xiquets que venien de Melilla. Per açò, ha incidit que respondran aquestes peticions sense importar "el color polític".

D'altra banda, ha indicat que no hi ha data exacta per a l'arribada dels xiquets: "Quan vinguen, benvinguts seran".