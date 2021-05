El padre de Marta del Castillo carga contra el "cansancio de los jueces" tras el archivo de la causa contra el hermano de Carcaño

Antonio, el padre de Marta del Castillo, ha mostrado su indignación tras el archivo de la causa contra Francisco Javier Delgado, el hermano de Miguel Carcaño, cuya investigación fue solicitada tras surgir nuevos documentos relacionados con el caso, y ha cargado contra el "cansancio" de los jueces.

"El juez tiene herramientas legales para descubrir la verdad", ha dicho Del Castillo a los medios a los que había convocado en Sevilla este martes tras conocerse la decisión judicial. "No sé qué ocurre que todos los jueces que pasan por aquí, parece que están cansados y esto les viene grande".

Este lunes, el Juzgado de Instrucción número cuatro de Sevilla rechazó el recurso de reforma interpuesto por la familia de Marta del Castillo, la joven por cuyo asesinato fue condenado Miguel Carcaño a 21 años y tres meses de cárcel.

La familia de la víctima había recurrido la decisión de archivar las actuaciones incoadas contra Francisco Javier Delgado, hermano de Carcaño, por las acusaciones de que era el verdadero autor del crimen. Las diligencias fueron inicialmente archivadas en 2013 pero reabiertas en 2020 a petición de la familia de la víctima.

Avalado por documentos

Antonio del Castillo ya ha avisado de que recurrirá la decisión ante la Audiencia Provincial. El padre había presentado documentos que supuestamente probaban una estafa perpetrada por los hermanos para obtener de forma fraudulenta un prestamo hipotecario del BBVA.

De acuerdo con una confesión posterior de Carcaño, ese fraude estaría relacionado con el crimen. Carcaño afirmó, en un nuevo cambio de versión, que había tenido una discusión con Delgado porque corrian el riesgo de que el engaño al banco quedara al descubierto.

Siempre según esa versión, los dos hermanos comenzaron a pelear, y Marta del Castillo, que estaba presente en ese momento, trató de defender a Carcaño cogiendo a Delgado por la espalda. Este reacciono disparando a Marta con un revólver que portaba en la cintura, matándola.

Aunque Miguel Carcaño ha cambiado su versión de los hechos en varias ocasiones, la familia de Marta destaca que esta es la primera vez que hay documentos que podrían respaldar su versión, en este caso nóminas y una declaración de la renta falsificadas para obtener el préstamo.

"El caso no está cerrado"

"El juez dice que todo ya está juzgado, pero quiero recordarle que no está juzgado, porque al hermano de Carcaño se le juzga por encubrimiento, y aquí se le estaría juzgado por homicidio y asesinato", ha declarado Antonio al programa de Antena 3 Espejo Público.

"Si cogemos la sentencia, vamos a hacerle caso a todo, no solo la parte que más nos interese"

El padre indica que "el caso no está cerrado", porque la misma sentencia también recoge que Miguel no pudo cometer el asesinato solo y hacer desaparecer el cuerpo. "Si cogemos la sentencia vamos a hacerle caso a todo, no solo la parte que más nos interese".

El padre recuerda que Miguel Carcaño le relató su versión en una carta y le dio acceso a la documentación que probaría el fraude en la hipoteca. También hay un informe policial que avalaría esa versión. confirmando que Delgado podría haber falsificado la solicitud y que él era el máximo beneficiario de ese préstamo.

Argumentos del juez

Ya en abril pasado, el juez argumentó al decidir sobre el archivo de la causa que "las indagaciones practicadas no han aportado elemento alguno que lleve a comprobar el lugar de ubicación del cuerpo de la víctima, ni a establecer la posible participación de terceros en los hechos investigados".

El magistrado señala que la credibilidad de Miguel Carcaño "está totalmente destruida por los diversos cambios que ha venido dando en sus versiones, en las que ha hecho gala del mayor desprecio hacia el sufrimiento de la familia y hacia la verdad, pueda mantener por sí mismas las actuaciones".