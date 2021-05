Sanitat finalitza la instal·lació dels 5.600 nous ordinadors adquirits per als centres d'atenció primària

La distribució i instal·lació d'aquests equips es va iniciar la segona quinzena de gener i s'ha realitzat de manera progressiva a raó de uns 350 setmanals aproximadament. Per províncies, 995 ordinadors s'han instal·lat en centres de salut de Castelló, 2.534 de València i altres 2.071 en la província d'Alacant.

La renovació dels equips permet "més agilitat" en el lloc de treball dels professionals, així com oferir una resposta "de qualitat" a les videoconsultes, ja que els nous equips disposen de monitors de 23,6" polzades. D'aquesta manera, el personal sanitari pot citar un pacient per videoconsulta si ho considera necessari així com convertir una cita telefònica en videoconsulta.

Així mateix, les persones sordes o amb problemes d'audició poden triar ara el tipus de consulta (videoconsulta o video-interpretació en llengua de signes) a través del tràmit telemàtic per a la consulta i/o actualització de dades de contacte (telèfons i mail) en SIP.

Segons la directora general de Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al Pacient, Plans Conca, "l'ampliació de la videoconsulta i la millora de la comunicació per a persones amb problemes d'audició s'emmarca en la línia estratègica de millorar l'accessibilitat i comunicació amb els usuaris de la sanitat".

7.000 WEBCAM I 7.000 AURICULARS

Llanos Cuenca ha destacat que aquests 5.600 equips, juntament amb les més de 7.000 webcam i 7.000 auriculars distribuïts entre atenció primària i hospitalària, ha permès estendre la videoconsulta tant en l'atenció a pacients i teràpies grupals, com en les interconsultes i reunions entre professionals.

Amb açò, es pretén que els nous equipaments informàtics faciliten el treball que estan duent a terme els professionals dels centres de salut de la Comunitat Valenciana. Es tracta d'optimitzar l'accessibilitat als sistemes d'informació perquè el procés de consulta i edició d'història clínica siga més àgil i es puga dur a terme des de qualsevol punt on la ciutadania requerisca atenció sanitària.

Aquests ordinadors formen part dels sistemes d'informació de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, que compta amb una xarxa de dades corporativa en la qual s'integren 33 hospitals d'aguts i crònics, 20 centres d'especialitats, i més de 950 centres de salut, centres auxiliars i unitats de suport.

En aquestes instal·lacions, hi ha més de 30.000 llocs de treball informàtics a la disposició dels professionals sanitaris per a l'accés a la història clínica i a informació sanitària que ajude a prestar la millor atenció, així com per a facilitar les múltiples gestions realitzades pel personal administratiu i de suport.