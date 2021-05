Generalitat accepta la cessió d'un immoble en Port de Sagunt per a centre de dia per a majors dependents

La Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic ha acceptat la cessió gratuïta, mitjançant mutació demanial, d'un immoble en el Port de Sagunt (València) per al seu ús com a centre de dia per a persones majors dependents i a l'ampliació del Centre Especialitzat d'Atenció a Majors Depenents (CEAM) de la localitat.