Juan Campoy, el primer ganador del bote de 'Pasapalabra' desvela la razón por la que no volvería a concursar

Pasapalabra es uno de los concursos más longevos de la televisión de nuestro país. El programa, presentado actualmente por Roberto Leal en Antena 3, ha pasado por varias etapas, en la misma cadena y en Telecinco.

Un extenso periplo de más de dos décadas que ha arrojado a un buen puñado de ganadores, que se llevaron una gran cantidad de euros para sus casas. De euros... y de pesetas. Porque en la antigua moneda ganó el bote Juan Campoy, el primer ganador de Pasapalabra, allá por septiembre del 2000.

Después de tan solo cinco días, completó correctamente el rosco y se llevó llevarse los 10 millones de pesetas (lo que ahora serían más o menos 60.000 euros) acumulados hasta la fecha.

Tras ese bombazo, vinieron otros tantos concursos. Muchos. Hasta hace cinco años, que se 'retiró' y dejó de acudir a este tipo de programas. "Si tuviera que decirte de memoria todos los concursos en los que he participado no sería capaz, pero un día hice el cálculo y habré podido ganar alrededor de 350.000 euros", reconoce en una entrevista a El Confidencial. Además, ganó también tres coches. "Los acabé vendiendo, son premios en especie por los que también tienes que pagar sus correspondientes impuestos".

En cuanto a cómo ha evolucionado el programa que le vio triunfar, asegura: "Lo que me alucina es la dificultad y la profesionalización de los concursantes. Nosotros por aquella época nos conocíamos 5 o 6 concursantes habituales. Éramos chicos que teníamos algo de cultura general, agilidad y estábamos acostumbrados a los juegos de mesa. Ahora, en cambio, hay verdaderos profesionales, gente que se lo toma su preparación casi como una oposición. Ese ha sido el gran cambio, pero el formato lo requiere. Hoy día, el rosco me parece tremendamente difícil".

Quizá por eso, admite, no volvería a presentarse ahora. "No me veo capacitado para concursar con la gente que está ahora. Hay un gran nivel. Javier Dávila es un monstruo porque lo conozco. Para lucharles el rosco no estoy preparado, pero para completar un buen rosco y hacer un buen papel sí. La verdad es que no volvería a participar. De hecho, dejé los concursos hace 5 años. El último en el que participé fue Password".