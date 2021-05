Una 'tiktoker' acusa a Converse de copiarle dos diseños que mostró cuando optó a ser becaria y la empresa lo niega

Una joven diseñadora de Florida ha acusado al gigante del calzado Converse de haberle copiado dos de sus diseños, que según afirma, les presentó a los responsables de la marca cuando optó a un puesto como becaria.

En un TikTok viral con más de 10 millones de visitas, Cecilia Monge mostró dos zapatillas que actualmente vende Converse y al lado, dos diseños que dice haber hecho ella, que creó basándose en hitos naturales en los EE UU.

Según expone la diseñadora, sus modelos son demasiado parecidos con los que Converse ha puesto a la venta.

"Me sorprendió, porque hace dos años solicité una beca de diseño con Converse, y me emocioné mucho, realmente quería la beca", explica en el vídeo.

"Así que fui a la entrevista e hice una presentación de diapositivas dentro de mi portafolio que les envié para la entrevista... y esto es lo que diseñé", explicaba mostrando sus ideas, basada en los colores y formas del Gran Cañón y de Yellowstone.

"Este es el segundo zapato que lanzaron y creo que también es muy interesante porque la paleta de colores es exactamente la misma que les envié, hasta el orden de los colores y los tonos reales de los colores", dice en el vídeo. "Mira los amarillos y los verdes... es del mismo color".

"No creo que sea una coincidencia. Y es triste cuando las empresas más grandes 'piden prestado' a los diseñadores más pequeños", se quejaba la joven, que asegura haber presentado sus modelos en noviembre de 2019.

Dada la repercusión Converse ha respondido por medio de un comunicado, en el que dice que efectivamente en aquel momento hubo una convocatoria de becas, pero que "Converse no solicitó que se presentaran carteras / muestras de diseño. Como una cuestión de política legal estándar, no compartimos carteras no solicitadas de aspirantes de empleo a toda la empresa", hacen ver.

"En octubre de 2020, lanzamos un diseño llamado Chuck 70, que se inspiró en los patrones del mapa de las tormentas de Nor'easter. Fue concebido y diseñado por primera vez en abril de 2019", argumenta la marca, haciendo ver que el su diseño sería anterior al de la joven diseñadora, sin explicar el porqué de los parecidos.

"Debido a la popularidad del estilo, lo continuamos en 2021 bajo nuestro concepto de diseño 'Hybrid World', que explora conceptos de diseño originales inspirados por las realidades físicas y digitales de la vida moderna. The Great Outdoors y específicamente, los parques nacionales sirvieron de inspiración para varias paletas de colores, que se aplicaron en una serie de ejecuciones en Chuck 70, Chuck Taylor All Star and Apparel", concluye Converse.