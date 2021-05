ANPE Canarias lamenta que la inmunización de los docentes quede "rezagada"

En este sentido, desde el sindicato se reclama información a las autoridades después de que el Gobierno canario haya anunciado que toda la población residente en las islas puede pedir cita cuando, asegura el presidente de ANPE Canarias, Pedro Crespo, "muchos docentes llevan semanas intentándolo sin éxito".

Si bien, dijo Crespo, es una "buena noticia" que se pueda extender la vacunación a toda la población, consideran que la inmunización "se llevará a cabo siguiendo determinados criterios sanitarios" pero "parece como mínimo caótico que no solo no se haya acabado primero con la vacunación del profesorado, como se había anunciado, sino que este ni siquiera haya podido solicitar cita en muchos casos y todavía hoy no sepa" cuándo será vacunado, según ha informado ANPE Canarias en nota de prensa.

Por otra parte, Crespo se ha referido a la "polémica" sobre la inoculación o no de la segunda dosis de Astrazeneca, que afirmó ha generado "más incertidumbre y preocupación" entre el profesorado, ya que "no entiende por qué hay disparidad" de opiniones en este sentido, así como por qué en última instancia deben ser los propios ciudadanos los que decidan qué vacuna reciben y firmar un consentimiento si optan por recibir la segunda dosis de Astrazenca, "a pesar de que la Agencia Europea del Medicamento considera que es seguro hacerlo".

De todos modos, señala que ANPE Canarias "siempre ha respetado y respetará" las decisiones de las autoridades sanitarias pero pide a las administraciones competentes "ser más transparentes con el procedimiento y lanzar mensajes más claros" porque "no comunicar adecuadamente genera más dudas y reacciones no deseadas que hacerlo".