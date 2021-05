Puig demana “territorialitzar” l'arribada de britànics

El Govern espanyol permet des d'ahir l'entrada sense restriccions sanitàries de viatgers de països considerats segurs de fora de la UE, entre ells el Regne Unit, i a partir del 7 de juny podrà entrar qualsevol persona que haja sigut vacunada.

No obstant això, al temps, la secretària d'Estat d'Empresa britànica, Anne-Marie Trevelyan, va instar els ciutadans del Regne Unit a no viatjar a Espanya excepte en cas d'emergència després que el primer ministre, Boris Johnson, fora “clar” en què no es poden fer viatges d'oci o vacances a destinacions incloses en la llista “ambre” de l'Executiu britànic, entre ells Espanya, França o Itàlia. I és que, els qui viatgen a aquestes zones hauran d'aïllar-se deu dies i fer-se un mínim de dues proves diagnòstiques al seu retorn al Regne Unit.

La Comunitat Valenciana, així com tot el llevant peninsular, és un dels destins més demandats pels britànics. És per això que el president de la Generalitat, Ximo Puig, es va reunir ahir amb l'ambaixador del Regne Unit a Espanya, Hugh Elliot, i li va plantejar la possibilitat de “territorialitzar” l'accés dels viatgers britànics, donades les grans diferències epidemiològiques entre les comunitats, per a així facilitar la seua mobilitat cap a la Comunitat Valenciana.

La regió té en aquests moments una incidència de 29,5 casos per cent mil habitants, la més baixa d'Europa, i compta amb l'ocupació hospitalària de malalts Covid més baixa d'Espanya, també en les UCI, va exposar Puig, qui també va destacar la importància d'aconseguir la “normalitat” en la mobilitat i que “més prompte que tard” es puguen superar les restriccions que encara existeixen.

El cap del Consell va demanar, llavors, que en les pròximes revisions per part del Regne Unit del “semàfor” per a viatjar a altres països es tinga en compte la possibilitat de “territorialitzar” les zones.

“És evident que a Espanya actualment existeixen unes asimetries grans” en la incidència, va afirmar Puig, qui va assenyalar que respectaran la decisió que adopte el Govern britànic, que, de moment, manté les restriccions vigents per als qui viatgen a qualsevol zona d'Espanya.