Chris Hemsworth está frustrado porque su hijo quiere ser Superman y no Thor: "Suerte que tengo dos hijos más"

El actor Chris Hemsworth es más que conocido por interpretar al dios Thor en las películas de Marvel. Es fuerte, musculoso, tiene capa, un casco llamativo y un martillo que le hace todopoderoso... pero no es suficiente.

Con mucho humor, el actor subió a su Instagram una estampa familiar y una pequeña frustración personal: el superhéroe preferido de su hijo no es Thor.

"Tomando la mano de mi hombrecito y haciéndole la vieja pregunta. "¿Que quieres ser cuando seas mayor?", escribía el marido de Elsa Pataki, junto a una imagen de Instagram en la que sale de la mano de uno de sus hijos, que va ataviado con la capa de Superman, mientras el actor mira serio a la cámara.

"Papá, quiero ser Superman", le dijo el pequeño. "Suerte que tengo otros dos hijos", se consolaba con mucho humor Chris Hemsworth.

Y es que Superman no solo es un héroe al que él no interpreta (el último en hacerlo ha sido Henry Cavill) si no que ni siquiera es un superhéroe de la franquicia de Hemsworth, que pertenece al mundo Marvel, cuando Supermán es de la otra gran saga de héroes, DC.

Chris Hemsworth ya subió hace poco un vídeo en el que "entrenaba" con uno de los tres hijos que tiene con la actriz española, enseñándole a dar puñetazos, para hacer de él "el próximo campeón de peso pesado del universo".