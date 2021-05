Un concursante de '¡Ahora caigo!' le pide matrimonio a su novia antes de caer por la trampilla

No hay día en el que ¡Ahora caigo! no deje algún detalle destacado para sus espectadores. Ya sea de la mano de Arturo Valls o de sus propios participantes, el concurso de Antena 3 no deja indiferente a nadie.

Este lunes, el encargado de llevarse toda la atención fue Christian (aunque quiso que en se le conociera como Acuton) que, pese a que perdió su duelo ante Sara (que fue la encargada de eliminar a Kuky, la participante central), pudo realizar una de las misiones con las que había ido al concurso.

"Te veo con las piernas muy abiertas: ¿Qué pasa?", le preguntó el presentador a Christian. "Es un seguro para que me dejes decir algo. No quiero que me tires hasta que me permitas dar un mensaje", afirmó el participante.

El joven señaló: "Venía, como todo el mundo, a llevarme el dinero del premio. No ha sido posible, pero para llevarme algo, quería aprovechar esta oportunidad para decirle algo a una persona que tengo en casa".

Arturo Valls, en '¡Ahora caigo!'. ATRESMEDIA

"Sofi, no he podido llevarme el premio...", comentó mientras, a la vez, se metía la mano en el bolsillo para sacar una caja que contenía un anillo: "Pero me gustaría saber si te quieres casar conmigo".

Tras varias exclamaciones de Valls y los aplausos del público presente en las gradas de ¡Ahora caigo!, Christian admitió que "antes de caer, me tiro al vacío. A ver si tengo suerte...". El presentador le pidió que les contara el resultado de la petición: "Desafortunado en el juego, afortunado en amores, eso es un sí, seguro".

Y Valls acertó: La propia Sofía confirmó en las redes sociales del programa, en el hilo de la noticia de la petición de su novio, que la respuesta había sido afirmativa, mostrando una foto de la pareja y el anillo de compromiso.