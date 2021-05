Pablo Motos: "Me he llevado todos los folios que he podido de las empresas en las que he trabajado"

Como cada lunes, y tras la entrevista con el invitado del día en El hormiguero (José Luis Perales, que anunció que retomará su gira Baladas para una despedida, donde recorrerá España, Estados Unidos y México), Pablo Motos dio paso a la tertulia cómica con El Monaguillo, Marron y Luis Piedrahita.

El presentador comenzó la charla felicitando a su experto en ciencia (Marron) por el título de Liga logrado por el Atlético de Madrid este sábado, del que es fiel seguidor: "Durante los 90 minutos del partido pasé por todos los estados de ánimo de un ser humano".

Marron, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

Entre los cuatro recordaron algunas anécdotas personales, pero destacó la de El Monaguillo, que se llevó el muñeco de la tarta de su Comunión "porque soñaba con aquel día, pero la figura pesaba tanto que los cinco pisos del pastel cayeron sobre una tía mía", recordó entre risas.

El Monaguillo, en 'El hormiguero'. Carlos Lopez Alvarez/ATRESMEDIA

Motos continuó con la tertulia con otro tema: "¿Qué hacíais en el trabajo que no debíais?". Los colaboradores relataron algunas de sus situaciones personales, pero El Monaguillo fue el que más atención logró.

"Cuando trabajaba en el hotel en el turno de noche escuchaba como llegaba el del catering del buffet sobre las 6 de la mañana. Yo bajaba y comía por encima de mis posibilidades antes de irme a casa", señaló el cómico.

Pero el presentador le preguntó: "¿Es verdad que tienes muchas cosas del hotel de todo lo que robaste?". El Monaguillo reconoció entre carcajadas que "todavía tengo geles de baño y champú con el nombre del hotel en casa".

Pero los espectadores del programa de Antena 3 se sorprendieron cuando Motos admitió que "ahora no tiene gracia, pero me he llevado todos los folios que he podido de todas las empresas donde he trabajado. Ahora los pido porque son míos".