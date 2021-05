José Luis Perales desvela en 'El hormiguero' el motivo por el que decidió suspender una gira por América

El hormiguero comenzó la semana con la visita de José Luis Perales. El cantante, que no se ha bajado de los escenarios en décadas, retomará su gira Baladas para una despedida, pausada por el coronavirus, el próximo 28 de julio y donde se retirará de ellos al finalizar.

"Estoy feliz de empezar de nuevo la gira, iremos por toda España, Estados Unidos y México, en total 70 conciertos. Aun con 76 años, la música es una verdadera droga para mí", afirmó el invitado, que le comentó a Pablo Motos que "ya estoy vacunado con Pfizer, me falta una dosis, pero la verdad es que ni bien ni mal, no me ha pasado nada".

Perales sorprendió al presentador y a los espectadores del programa de Antena 3 con el motivo por el que canceló una gira por Estados Unidos en los años 90: "El disco de las 30 mejores canciones tuvo mucho éxito y mi manager me dijo que ese verano íbamos a hacer todo, hasta una gira por América".

"Por aquel entonces estaba trabajando con la cerámica en el taller del sótano de mi casa de Cuenca, donde me pasaba horas y días allí metido. No quería saber nada de nadie porque aquello me apasionó", aseguró el cantante.

Y recordó lo que le dijo a su representante: "Lo siento, pero estoy muy ocupado haciendo vasijas romanas". Señaló que "no hice conciertos ese verano y no lo entendió nadie excepto Manuela, mi mujer". También comentó que en la actualidad "estoy haciendo porcelana, que es muy agradecida para modelar".

Se le olvidó una canción en un concierto

Otra de las anécdotas de su carrera que destacó Perales en El hormiguero fue que "los conciertos me crean una gran tensión, pero juego con la ventaja de que la gente me disculpa, salgo con muchos nervios y la primera canción la canto nervioso desde que empecé en esto".

"Me pasó una vez en mi primer concierto en Estados Unidos, se me olvidó el texto, me quedé en blanco y el público me animó tan efusivamente que me acordé. Lo que nunca he hecho ha sido ponerle el micro a los espectadores para que cantasen ellos un tema del que se me haya ido la letra".