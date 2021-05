Natalia Sánchez, sobre sus miedos ante el destete con su hija Lía: "Ha llegado el momento de poner fin a esta etapa"

Natalia Sánchez y Marc Clotet celebraron el primer año de su pequeño hace unos días. Ahora, la actriz está centrada en cambiar de etapa con su primogénita, Lía, que ya ha cumplido los dos años.

La que dio vida a Teté en Los Serrano, ahora se está planteando dejar de darle el pecho a la pequeña. Sobre ello ha reflexionado con sus seguidores en una publicación de Instagram.

Junto con el texto, Natalia ha subido una foto dándole el pecho a su hijo Neo mientras lee un libro de Alba Padró, Destete. Final de una etapa. "¿Qué creéis que diría este pobre si supiera lo que estoy leyendo? Lo cierto es que no lo estoy leyendo por él (todavía), sino porque creo que, con Lía, ha llegado el momento de poner fin a esta etapa", ha comenzado a contar la actriz.

También se ha sincerado acerca de los miedos que le asaltan al pensar en comenzar el proceso de destete con la pequeña: "El caso es que se mezclan las ganas, la pena, la culpa y el miedo a partes iguales... Miedo, sobre todo, a perder esa 'arma infalible' que todo lo cura y ¡todo lo duerme! ¿Qué será de mí sin ella? ¿Sabré consolar y calmar igual? ¿Y si me deja de querer? ¿Y si no me lo perdona jamás y no espera ni a los 18 para irse de casa? Lo sé, lo sé... ¡Estoy fatal!".

"Sea como sea, quiero estar lo más preparada posible para cuando llegue el momento (porque llegar, llegará). Y saber que he hecho todo lo que está en mi mano para poder hacerlo de la forma más respetuosa y amorosa que pueda", ha concluido la actriz.