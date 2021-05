Antonio David Flores quiere tres millones de euros

Lamenta en privado que los medios de comunicación le han dado la espalda. Antonio David Flores se autoproclama víctima muda del categórico documental Rocío, contar la verdad para seguir viva, en el que Rocío Carrasco ha explicado una realidad que había silenciado durante años por miedo al juicio mediático. Confesiones, acompañadas siempre por documentos irrefutables, que han resituado a los personajes de este historión, que ha trascendido al ámbito de la política con llamada telefónica de Pedro Sánchez incluida.

No es cierto que los medios hayan vetado sine die a Antonio David. El ex guardia civil exige remuneración económica para contestar a las acusaciones de la madre de su hija. No responde a las llamadas telefónicas de los periodistas ni contesta a las preguntas que se le formulan a través de whatsapp. AntonioDa lee, comprende, pero no da explicaciones sobre los asuntos más turbios descubiertos tras la emisión de los especiales de Telecinco.

Guarda extraño silencio, incluso cuando se le invita a que justifique el motivo por el que Olga, su mujer, gestiona la cuenta corriente de su hijo David y con qué pretexto está percibiendo una ayuda social de 400 euros. Una prestación que Rocío Carrasco desconocía y que vuelve a colocar al polemista en el centro de todas las dianas.

De momento, Antonio David sigue las directrices de su equipo de abogados, que no solo busca saber cuánto ha cobrado Rocío por su participación en los programas de La Fábrica de la Tele, sino que pretende pedir parte de los beneficios conseguidos con lo que él considera "un escarnio público" cometido con "premeditación y alevosía". Pide que se le reponga en su puesto de trabajo y podría llegar a solicitar más de tres millones de euros. Desbordante.