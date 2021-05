La Comissió de Peticions de la UE avala que l'ampliació nord de Valenciaport compleix la legislació mediambiental.

La Comissió de Peticions del Parlament Europeu avala que l'ampliació nord en el Port de València, on se situarà la futura terminal contenidors, compleix amb la legislació mediambiental de la Unió Europea.

En concret, l'informe realitzat per aquesta institució europea afirma que "la Comissió no ha pogut identificar cap indici de possible infracció de la legislació mediambiental de la UE" i assenyala que "la Comissió considera que els procediments de revisió pertinents previst per l'ordenament jurídic espanyol en virtut de la Directiva EIA i/o de la Directiva 2003/4/CE serien el mecanisme més eficaç per a buscar la reparació i tractar satisfactòriament qualsevol possible cas d'aplicació incorrecta de la legislació de la UE".

La resolució de l'organisme europeu conclou que "no pot donar més seguiment a aquest cas", responent així a una al·legació realitzada per un ciutadà sobre aquesta infraestructura, segons ha informat aquest dilluns l'Autoritat Portuària de València (APV) en un comunicat.

La resposta d'aquesta institució se suma al recent informe realitzat per Ports de l'Estat en el qual assenyala que la Declaració d'Impacte Ambiental (DIA) per a l'ampliació nord del port de València, concedida en 2007, continua vigent i que l'Autoritat Portuària de València (APV) és l'encarregada de valorar la necessitat d'una nova avaluació.

El citat informe recull que el projecte compta amb DIA favorable i que "les obres van començar a executar-se abans de complir-se un any des de la publicació d'aquesta, per la qual cosa es considera que la DIA està vigent, ja que no incorre en cap dels supòsits de caducitat de les legislacions en matèria d'avaluació ambiental, incloent l'actual Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental".

A més, el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha determinat la condició d’"òrgan substantiu" de l’APV en l'actuació d'aquesta infraestructura.

APV: "Combina creixement econòmic amb sostenibilitat"

Des de l’APV han assegurat que el projecte "combina creixement econòmic amb sostenibilitat" i han garantit que es "complirà minuciosa i escrupolosament amb totes i cadascuna de les observacions que ha plantejat Ports de l'Estat i els indicadors contemplats en la DIA".

En aquest sentit, l'Autoritat Portuària ha assegurat que "la nova terminal serà la més avançada mediambientalment del món i contribuirà a generar ocupació i riquesa" en la Comunitat Valenciana i Espanya.

En matèria mediambiental, precisa, aquesta infraestructura minimitzarà l'emissió de CO₂ mitjançant el subministrament elèctric a grues i màquines de pati, i a vaixells portacontenidors. En el projecte presentat per TIL, filial de la naviliera MSC, a Valenciaport, es contempla l'electrificació del 98% dels components motrius i instal·lacions de la terminal; i a més, l'electricitat procedirà en un 100% de fonts renovables, la qual cosa al seu torn implicarà una reducció del 98% en les emissions de CO₂.

En el seu projecte, TIL -que preveu invertir prop de 1.100 milions d'euros en la futura terminal- aposta per la intermodalitat i ofereix desenvolupar una terminal ferroviària dotada de 6 vies de 1.000 metres de longitud, amb capacitat per a moure 305.000 TEU/any per ferrocarril. A això se suma l'automatització de determinats processos de la infraestructura, la qual cosa segons l’APV "suposarà la creació d'un clúster tecnològic al voltant d'ella amb la consegüent creació d'ocupació d'alta qualificació".

Impacte en l’ocupació

En aquest sentit, l'Autoritat Portuària recorda que segons l'estudi que va realitzar l'Institut de Transport i Territori (ITRAT) de la Universitat Politècnica de València (UPV), amb la nova terminal en funcionament, l'impacte econòmic del Port de València representarà en termes de valor afegit el 2,27% del conjunt de la Comunitat, amb més de 44.000 llocs de treball qualificat i de qualitat, el salari mitjà del qual rondarà els 32.000 euros anuals.

Segons aquest estudi, la nova infraestructura portuària permetrà crear més de 17.000 ocupacions noves en el període 2022-2023 i al voltant de 15.000 entre 2024-2026. Només en 2023, de manera directa, oferirà prop de 18.500 ocupacions addicionals als propis de la comunitat portuària, xifra que serà superior en 2025, quan aconseguirà els 19.800. De la mateixa manera, de forma indirecta, s'originaran més de 4.200 nous treballs en 2023 i en 2025.

Així mateix, la UPV apunta que per cada euro invertit en l'equipament de la nova terminal nord generarà un efecte total d’1,56 euros en els sectors productius de l'economia valenciana.

L'estudi calcula que la inversió prevista, de quasi 1.500 milions d'euros, provocarà un efecte directe de més de 1.200 milions d'euros en l'entramat productiu (628,5 entre 2022-2023 i 586,2 entre 2024-2026). A més, el valor afegit brut de l'economia valenciana experimentarà un increment superior a 2.000 milions d'euros en 2022-2026, amb una generació d'ingressos fiscals entorn de 85,79 milions d'euros.

L'estudi estima que en 2023 l'activitat del port superarà els 1.600 milions d'euros i en 2025 podria sobrepassar els 1.800. Els resultats revelen que de manera directa el port de València generarà un increment del valor afegit brut de 1.186 i 1.321 milions en 2023 i 2025 respectivament, on els salaris tindran el major pes, qüestió que es repeteix en l'efecte indirecte i l'induït.

La suma de tots ells suposa un efecte total xifrat en 1.021 i 1.138 milions d'euros en termes de salaris, mentre que els beneficis bruts aconseguiran 966 i 1.076 durant els anys 2023 i 2025. L'increment de valor afegit brut total representaria entorn del 1,9% del valor afegit brut de la Comunitat Valenciana.