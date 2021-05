El Col·legi d'Infermeria de València veu "indignant" l'enviament de Whatsapps per a comunicar la fi de contractes covid

20M EP

NOTICIA

El Col·legi Oficial d'Infermeria de València (COEV) considera "indignant" l'enviament de Whatsapps per a comunicar la fi de contractes de reforç per Covid-19 i exigeix a la Conselleria de Sanitat que acabe amb aquest "menyspreu" i elimine aquest "ofensiu mètode" per a comunicar els acomiadaments.