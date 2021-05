Día Mundial de la Tiroides 2021: señales de alerta ante un problema de hipotiroidismo o hipertiroidismo

La tiroides es una de las glándulas endocrinas que se encarga de producir hormonas que controlan la actividad de muchas actividades del organismo. Así, estas hormonas tiroideas contribuyen al correcto funcionamiento del cuerpo porque controlan el metabolismo.

Por tanto, la glándula tiroidea controla muchas funciones como "la frecuencia cardíaca, la velocidad de combustión de las calorías, el mantenimiento de la piel, el crecimiento, la producción de calor, la fertilidad y la digestión", explican en MSD Manuals.

¿Cómo reconocer un problema de tiroides?

Los problemas en esta glándula pueden generar complicaciones de salud, como los siguientes: bocio (agrandamiento de la tiroides), hipertiroidismo, hipotiroidismo, cáncer de tiroides, nódulos o hinchazón de esta glándula. Pero, ¿cómo podemos darnos cuenta de que tenemos un problema de tiroides? Desde Barnaclinic detallan algunos de los signos de alarma más característicos que pueden indicar que existe una alteración en la función de la glándula:

Variaciones del estado de ánimo debido a las alteraciones hormonales de la tiroides.

Dolor en las articulaciones.

Alteración en el ciclo menstrual o problemas de fertilidad.

Disminución de la libido.

Cansancio.

Aumento o pérdida de peso.

Problemas digestivos, como el estreñimiento.

Manifestaciones cutáneas, en las uñas o en el cabello.

Dolor de garganta, hinchazón en la zona del cuello o ronquera.

¿Cuáles son los síntomas del hipotiroidismo?

El hipotiroidismo es un trastorno por el que la tiroides "no produce la cantidad suficiente de hormonas cruciales" para las diferentes actividades del organismo, indican los especialistas de Mayo Clinic. Al comienzo de la enfermedad puede que no existan síntomas identificables, pero si no se trata a tiempo puede derivar en problemas como obesidad, infertilidad o enfermedad cardíaca.

De esta manera, los signos de alerta más frecuentes son los siguientes:

Fatiga o cansancio.

Incremento de la sensibilidad al frío.

Estreñimiento.

Aumento de peso.

Sequedad en la piel.

Hinchazón en el rostro.

Problemas de garganta, como ronquera.

Debilidad en los músculos.

Aumento del colesterol en sangre.

Dolor, rigidez o inflamación en las articulaciones.

Irregularidad en los ciclos menstruales.

Deceleración del ritmo cardíaco.

Trastornos mentales como depresión.

Bocio o aumento de la glándula tiroides.

¿Y cómo distinguirlos del hipertiroidismo?

A diferencia del trastorno descrito anteriormente, el hipertiroidismo se caracteriza por la producción en exceso por parte de la tiroides de una hormona llamada tiroxina. Así, esta afección puede acelerar las actividades metabólicas del cuerpo dando lugar a una sintomatología diferente en cada paciente.

Como recogen en la Clínica Universidad de Navarra (CUN), uno de los síntomas más frecuentes es el exceso de nerviosismo, junto con el insomnio o las palpitaciones. Otros síntomas habituales son los siguientes: