Huit creadors es baten en el V Torneig de Dramatúrgia per a "visibilitzar l'autoria valenciana"

En aquesta edició els dramaturgs -dos de Castelló, quatre de València i dos d'Alacant- s'enfrontaran per parelles mitjançant dos textos de 30 minuts llegits per dos actors professionals en un ring de boxeig. Autors i actors amb prou faenes tindran unes dos hores abans de l'enfrontament per a preparar el text.

En concret, els "púgils" que participaran en el torneig són Àfrica Hurtado, Sergio Serrano, Rafa Segura, Juan Luis Mira, Laura Sanchis, Isabel Requena, Jacobo Julio i Pepa Juan.

El Torneig de Dramatúrgia, una iniciativa impulsada per l'Institut Valencià de Cultura (IVC), començarà dilluns que ve 31 de maig en el Teatre Principal de Castelló amb la celebració dels quarts de final.

Els altres "combats" de quarts de final es realitzaran el dimecres 2 de juny en el Teatre Archines d'Alacant i el dimarts 8 i el dijous 10 en el Teatre El Musical de València.

Així mateix, les semifinals tindran lloc en el TEM el dimarts 15 i el dijous 17 de juny. La final se celebrarà el dissabte 19 en el mateix teatre i el nou vencedor rebrà de mans del guanyador de l'any anterior, Borja López Collado, el cinturó de la victòria. Tots els combats estan programats a les 19.00 hores.

El guanyador rebrà un premi "simbòlic", així com la possibilitat de participar en el torneig de dramatúrgia Temporada Alta de Girona. El públic serà l'encarregat de triar l'obra guanyadora de cada enfrontament.

"FER PESSIGOLLES AlS ESPECTADORS"

En aquest sentit, durant la presentació del torneig s'ha insistit en la importància "lúdica" d'aquest projecte, de "crear històries" i "fer pessigolles als espectadors", "més enllà de la competició".

"El feedback del públic pot servir per a desenvolupar la història més gran o un projecte formal", han destacat.

En aquesta línia, Sergio Serrano, un dels "púgils", ha ressaltat que l'assistència del públic popular "fa que puguen donar-se a conéixer els autors valencians".

Per la seua banda, el mestre de cerimònies d'aquesta edició, Pau Blanco, ha bromejat sobre la competició "sana" d'aquest torneig amb un "que córrega la sang!".